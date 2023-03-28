Навіть найвправніші кухарі стикаються з проблемою довгого очищення овочів. Багато бруду, лушпиння чи інших нюансів заважають в приготуванні. Кілька простих способів, як пришвидшити та спростити ці процеси розкаже 24 Канал.

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Морква

Зазвичай цей овоч не так і важко чистити, але завжди можна полегшити процес. Потрібно просто помити моркву від бруду і під проточною водою шкрябати металічною губкою. Також можна скористатися фольгою – її потрібно зім'яти в кульку та потерти моркву.

Молода картопля

Вже скоро картопля з'явиться на наших столах. Легко очистити тонку шкірку молодої картоплі можна тим самим способом, що і моркву. А можна використати лайфхак: помити картоплю та закинути в каструлю разом із грубою сіллю – такою є морська або кам'яна. Потім накрити кришкою та інтенсивно потрясти. Сіль виконує всю "брудну" роботу, залишиться тільки ще раз помити картоплю.

Помідор

Хоч цей овоч не часто потребує очищення, проте для приготування окремих страв чи соусів це може знадобитись. Щоб просто позбутись шкірки на помідорі потрібно перш за все обрати не дуже м'які овочі, потім помістити їх у миску та залити окропом. Залишити на 1 хвилину під кришкою. Так шкірка просто відшаровується від м'якоті, а вручну треба лише очистити залишки.



Очищення помідора /Фото Pinterest

Варений буряк

Всім знайоме забарвлення рук в рожевий після очищення буряка. Щоб уникнути цього достатньо просто чистити овоч одразу під напором води. Тонка шкірка легко піддається зняттю, що не тільки пришвидшує процес, а й робить його приємним.

Часник

Щоб швидко позбутись лушпиння часнику знадобиться звичайна скляна банка. Нею потрібно натиснути на голівку часнику, щоб вона розпалася на частинки. Потім потрібно в ту ж банку насипати цей часник і добре потрусити. Так сухі лушпайки відпадуть. Однак такий спосіб не допоможе цибулі, адже вона соковита і її краще чистити звичним способом.



Очищення часнику / Фото Pinterest

Автор: Діана Сікорська