Прикрасить будь-який сад: як вирощувати гіпсофілу

Гіпсофіла росте розгалужено, практично без листя. Може досягати 50 сантиметрів. Вона складається з дрібненьких білих квіточок.

Гіпсофілу дуже часто використовують як додаток до букетних композицій. Але також вона прекрасно приживеться у вашому саду разом з іншими квітами. Дізнайтесь, як правильно садити та доглядати за гіпсофілою.

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Посадка гіпсофіли

Гіпсофіла гарно росте на сонячних ділянках саду. Їй не підходять кислі ґрунти, тому під час посадки слід додавати попіл або доломітове борошно в ямку. На важких та органічних землях квітка не дуже добре росте, а взимку – взагалі гине.

Квітку часто садять у два ряди, щоб між саджанцями залишалась відстань принаймні 0,7 метра, а між рядами – 1,3 метра. Важливо, щоб коренева шийка не потрапила під землю під час посадки. Коли висадили, рослину треба полити.

Гіпсофілі не потрібна велика кількість добрив та надмірний полив . Оптимальний засіб, який не зашкодить рослині – це попіл, яким можна удобрювати 2-3 рази за сезон.

. Оптимальний засіб, який не зашкодить рослині – це попіл, яким можна удобрювати 2-3 рази за сезон. Якщо пагони гіпсофіли розростаються в різні боки, варто провести обрізати. Це також пришвидшить цвітіння , яке затягнеться до осені.

, яке затягнеться до осені. Підв’язки можуть потребувати високорослі сорти гіпсофіли.



Гіпсофіла в саду / Фото Зелена садиба

Кущі зрілої гіпсофіли ділити немає потреби. Суть у тому, що кореневу систему квітки дуже легко травмувати, тому такі паростки часто гинуть. Щоб квітка не втрачала своєї компактності, зайві пагони треба вчасно видаляти.

Загалом гіпсофіла – невибаглива рослина, втім, її можуть псувати шкідники та хвороби. Щоб цього не було, рослини слід висаджувати таким чином, щоб повітря обдувало їх з усіх сторін. Тоді як поливати гіпсофілу треба суто під корінь, коли в цьому є потреба.