Як правильно посадити смородину восени

Смородина – дуже корисна та популярна ягода. До речі, її можна садити і навесні. Втім, більш сприятливі умови – восени. Річ у тім, що часто весняні примхи погоди не дозволяють висадити до того, як прокидаються бруньки.

Оптимальний час для посадки смородини – перша декада жовтня. Втім, можна робити це з середини вересня й до листопада. Де саме і як правильно садити смородину, розповідає 24 Канал.

До слова Як і коли правильно обрізати смородину восени

Посадка смородини восени

Насправді правил щодо посадки смородини є досить-таки багато. Ми ж розповімо вам основні.

Перш за все, варто знати, що для цієї ягоди підходять виключно рівні ділянки, які добре освітлюються та захищені від вітру. До речі, чорна смородина не любить сирості. Тож низини, сезонну затримку вологи, високий рівень залягання ґрунтових вод потрібно виключити.

Цей ягідник не любить сухого, бідного, сильно кислого та лужного ґрунту і обожнює нейтральні чи слабокислі чорноземи та суглинки. Супіщаники підійдуть за умови внесення якісного гумусу,

– наголосили в "Зеленій садибі".

Аби правильно посадити смородину, викопайте лунки глибиною та діаметром у 40 – 50 сантиметрів. У кожну з них внесіть порцію органіки (наприклад, частина садівників використовують компост) та склянку попелу.

Якщо використовуєте міндобрива, дайте від 100 до 150 грамів суперфосфату і 20 – хлористого калію. Далі прикрийте їх товстим шаром землі.

Саджанці радять встановлювати поглиблено. Зокрема, на 5 – 6 сантиметрів нижче, ніж попередній рівень росту для середніх ґрунтів. Тим часом для важких – на 2 або 3, а легких – від 6 до 10 сантиметрів.

Кожен кущ має вільно "дихати", а ще рівномірно освітлюватися. Тож при розміщенні в рядах треба залишати між кущами від 1 – 1,5 метра (це залежить від висоти сорту). Міжряддя роблять у 1,5 – 2 рази ширшими.

Після того, як ущільните землю, одразу же зробіть поливну канавку. Варто влити під кущі по відру води.

До речі, у чорної смородини бажано мульчувати і пристовбурні кола, і міжряддя. Втім, якщо не маєте можливості закрити всю площу посадки компостом, перегноєм чи торфом, то хоча б розпушіть землю.

На завершення саджанці обов'язково потрібно підрізати. Так, вкоротіть пагони, залишивши на кожному 2 – 3 бруньки: зазвичай це висота від 5 до 7 сантиметрів.

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Як садити смородину / Pixabay