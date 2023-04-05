Великий врожай гарантовано: як правильно садити картоплю

Картопля є популярним продуктом ледь не в кожній сім'ї. Це смачний продукт, з якого можна приготувати багато страв на різний смак. Однак, щоб отримати гарний урожай, треба знати, як правильно садити цю рослину.

Здавалося б, процес саджання картоплі – звичний і для всіх зрозумілий. Втім, для того, щоб картопля родила, треба пам'ятати кілька моментів. Яких саме – розповість 24 Канал.

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Готуємо ґрунт до саджання

Для вирощування картоплі найкраще підійдуть легкі та середні суглинки, удобрені дерново-підзолисті, сірі лісові ґрунти та осушені торфовища.



Раніше люди вважали, що картоплі підходить підвищена кислотність ґрунту. Зараз доведено, що картопля на кислій землі може швидше підхоплювати шкідники.

Щоб підготуватися до саджання картоплі, треба очистити землю від залишків старого врожаю, бур'янів і шкідників. Переважно це роблять ще восени. Також землю обов'язково перекопують ще восени або навесні. Після цього добрива вносять в ґрунт, використовуючи вапно.

Як правильно садити картоплю

Важливу роль для отримання гарного врожаю відіграє місце посадки. Багато людей садять картоплю на одних і тих самих грядках. Це не дуже добре, місце треба іноді змінювати. Водночас для того, щоб картопля родила, варто удобрювати ґрунт. Якщо він має певну кількість піску у своєму складі, тоді картопля буде погано рости. У такому разі, ґрунт рекомендується розпушувати піском, щоб до рослини доходив кисень.



Як садити картоплю / Фото Pexels

Найкраще садити картоплю, коли на березах починає розпускатися листя. Тоді земля зазвичай прогрівається на глибину близько десяти сантиметрів до +9.

Садити картоплю варто на глибину 8-10 сантиметрів (грядки розміщуємо з півночі на південь).

на глибину 8-10 сантиметрів (грядки розміщуємо з півночі на південь). Найкраща схема саджання – 80х35 сантиметрів.

Можна садити за схемою 60х60 сантиметрів, але тоді стебла заважатимуть одне одному.

Якщо картоплю посадити густо , у неї може розвиватись фітофтороз. У такому разі підгортати не вийде, бо чимало бульби буде ще зеленою.

, у неї може розвиватись фітофтороз. У такому разі підгортати не вийде, бо чимало бульби буде ще зеленою. Відступ між рядками має бути 90 сантиметрів. Тоді підгортати легше і бадилля краще працює на врожай. Чим більша бульба, тим рідше треба її садити.

Садити картоплю треба на одну і ту ж саму глибину, рівними рядками.

на одну і ту ж саму глибину, рівними рядками. Під картоплинами треба залишати шар пухкої землі.

шар пухкої землі. Можна робити під кожну картоплину окрему ямку і класти туди добриво, золу і перегній, аж тоді ставити бульбу. Потім треба засипати землею і розрівняти все граблями.

Автор: Вікторія Козар