Як садити фундук вдома, щоб виросло багато горіхів

Фундук – дерево або кущ, на якому ростуть ліщинові горіхи. Після вкорінення він невибагливий у догляді, не потребує уваги з боку людини. Водночас дає високий урожай смачних і корисних плодів.

Фундук є досить популярним горіхом серед українців. Щоб не купувати в магазині, можна спробувати виростити його в домашніх умовах. 24 Канал підкаже, як садити фундук в себе на городі або в саду.

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Як садити фундук

Саджання фундука – це досить простий процес. Ось кілька кроків, які ви можете виконати, щоб посадити фундук.

Виберіть добре освітлене місце з достатнім сонячним світлом для фундука. Пам'ятайте, що фундук виростає до середньої величини дерева, тому йому потрібна ділянка, де він матиме достатньо місця для розростання.

з достатнім сонячним світлом для фундука. Пам'ятайте, що фундук виростає до середньої величини дерева, тому йому потрібна ділянка, де він матиме достатньо місця для розростання. Підготовка ґрунту має значення для цього горіха. Перед посадкою розкопайте яму глибиною та шириною близько 45-60 сантиметрів. Змішайте землю з компостом або перегноєм для поліпшення родючості.

має значення для цього горіха. Перед посадкою розкопайте яму глибиною та шириною близько 45-60 сантиметрів. Змішайте землю з компостом або перегноєм для поліпшення родючості. Розмістіть саджанець фундука у центрі ями, щоб корені були розпущені. Заповніть яму землею, ретельно ущільнюючи її, щоб уникнути порожнин біля кореневої системи. Переконайтеся, що місце з'єднання кореня й стовбура знаходиться на рівні землі або трохи вище.



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