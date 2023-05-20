Фундук є досить популярним горіхом серед українців. Щоб не купувати в магазині, можна спробувати виростити його в домашніх умовах. 24 Канал підкаже, як садити фундук в себе на городі або в саду.
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Як садити фундук
Саджання фундука – це досить простий процес. Ось кілька кроків, які ви можете виконати, щоб посадити фундук.
- Виберіть добре освітлене місце з достатнім сонячним світлом для фундука. Пам'ятайте, що фундук виростає до середньої величини дерева, тому йому потрібна ділянка, де він матиме достатньо місця для розростання.
- Підготовка ґрунту має значення для цього горіха. Перед посадкою розкопайте яму глибиною та шириною близько 45-60 сантиметрів. Змішайте землю з компостом або перегноєм для поліпшення родючості.
- Розмістіть саджанець фундука у центрі ями, щоб корені були розпущені. Заповніть яму землею, ретельно ущільнюючи її, щоб уникнути порожнин біля кореневої системи. Переконайтеся, що місце з'єднання кореня й стовбура знаходиться на рівні землі або трохи вище.
Фундук / Facebook
- Після саджання обережно полийте саджанець, надаючи достатню кількість води, щоб коренева зона була зволожена. Продовжуйте поливати регулярно, особливо у перші кілька тижнів, щоб допомогти саджанцю прижитися.
- Забезпечуйте регулярний полив, стежте, щоб місце не заростало бур'янами та добре підживлюйте ґрунт.