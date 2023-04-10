Як розписати яйця на Великдень: 4 оригінальні способи, які повторить кожен

Наближається Великдень, а це означає, що час створювати оригінальні писанки для прикрашання Великоднього кошика. Якщо ви ще не знаєте, як розписати яйця на Великдень, ми зібрали для вас 4 оригінальні способи, які зможе повторити кожен.

Фарбоване яйце – писанка – є символом зародження нового життя. Його першим їдять за великоднім столом, і дарують рідним та близьким. Незалежно від того, який спосіб ви виберете, пам'ятайте, що створення писанок – це процес, який потребує часу та терпіння. Але результат вартує зусиль – ваш Великодній кошик буде найяскравішим та найоригінальнішим.

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Як розписати яйця на Великдень: 4 оригінальні ідеї

Пасхальні яйця можуть мати різноманітний дизайн, такий як крапанки, дряпанки, крашанки та писанки. Кожне яйце виготовляється за допомогою спеціальних методів та дотримуючись певних правил виготовлення.

Крапанки

Виробництво крапанки за традиційною технологією вважається відносно простим порівняно з виготовленням писанок.

За допомогою писачка, зануреного у віск, наносять точкові закріплення лише на ті місця яйця, які мають залишитися не замальованими;

Після цього яйце занурюють у світлу фарбу, зазвичай рожеву, і дозволяють фарбі висохнути;

Поверхню яйця покривають восковими цятками, які залишаться жовтими;

Щоб отримати зелені цятки, сірник занурюють у зелену фарбу та закріплюють воском на яйці;

Потім яйце занурюють у червоний барвник, після чого воскові закріплення наносять на ті місця, які мають залишатися червоними;

Нарешті, поверхню яйця покривають темною фарбою, зазвичай вишневою;

Яйце поміщають у не дуже гарячу духовку або піч, де віск розм'якшується. Після цього віск обережно витирають м’якою тканиною.

Як робити крапанки: дивіться відеоінструкцію

Дряпанки

Технологія виготовлення дряпанки цікава тим, що її можна створити без використання писачка або фарб. Для цього вибирають яйце темного кольору, яке потім зафарбовують темним барвником. Олівцем роблять орнамент, а потім гострим предметом (голкою, шилом або цвяхом) продряпують його.

Як робити дряпанки: дивіться відеоінструкцію

Крашанки

Згідно з церковною традицією, крашанки фарбують на Чистий четвер. Порівняно з іншими видами великодніх яєць, традиційна технологія виготовлення крашанок є дуже простою. Для їх виготовлення не потрібно використовувати віск, спеціальні фарби чи писачок.

У найпростішому випадку яйця варять у лушпинні цибулі, що дозволяє отримати крашанки жовто-коричневого кольору з різною інтенсивністю. Іноді на шкаралупу прикріплюють листочки петрушки, які залишають світлі відбитки. Найчастіше крашанки фарбують у червоний колір, що символізує кохання та вічне життя.

Як робити крашанки: дивіться відеоінструкцію

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Писанки

Писання писанок вважається складним процесом, який потребує терпіння та часу. Виготовлення писанок складається з таких етапів:

Спочатку основні орнаменти промальовують олівцем, потім використовують писачок для нанесення воску по цих лініях;

Далі яйце занурюють у фарбу, після чого віск розтоплюють і видаляють його;

Якщо потрібно, орнаменти можна доробити іншими кольорами, але їх можна залишити й білими.

Як робити писанки: дивіться відеоінструкцію

Зауважте, розпис яєць є поширеним звичаєм у багатьох країнах світу. Яйце символізує початок та народження життя, тому писанки та фарбовані яйця стали об’єктом безлічі легенд, переказів, повір'їв, звичаїв, традицій та обрядів. Ці звичаї сягають ще давніх часів язичницької доби, змінювалися з часом, а після прийняття християнства отримали нову якість, пов’язану з освяченням паски під час Великодня та символікою воскресіння Христа з майбутнім воскресінням людей. Тому їх назвали "великодніми яйцями".