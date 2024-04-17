Як оригінально розфарбувати великодні яйця: 3 ідеї, які можна повторити вдома

Писанки – один із найголовніших атрибутів Великодня. З давніх-давен наші предки розписували та розфарбовували яйця, аби потім їх освятити. Крім того, цей процес згуртовує всю сім'ю, створює навколо атмосферу радості, позитиву та свята.

Зазвичай родина збирається у Чистий четвер або Велику суботу, щоб зробити красиві великодні яйця. Добіркою оригінальних ідей ділиться LifeStyle 24.

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Мінімалістичне великоднє яйце

Останніми роками дуже популярний мінімалістичний стиль, тому можна зробити й трендову писанку. Візьміть чорний маркер (бажано водостійкий), штучну гілочку верби та дріт з олова. Намалюйте на яйці милого зайчика та прикрасьте його красивим віночком.

Великоднє яйце з чаю каркаде

Якщо ви хочете, щоб писанки виглядали по-космічному, то візьміть чай каркаде. Для десятка яєць вистачить 70 грамів. Також підготуйте 1 літр води. Закиньте чай у каструлю, налийте туди воду та зачекайте, поки вона закипить. Після цього можете класти яйця, їх потрібно варити протягом 10 хвилин. Важливо це робити на маленькому вогні, а посудину накрити кришкою.

Писанки з чаю каркаде / Фото Chas.news

Писанки з чаю каркаде / Фото Handmade Ideas

Великоднє яйце з лушпиння цибулі

Один зі найпростіших способів – пофарбувати великодні яйця цибулинним лушпинням. Вам знадобиться десяток яєць, 1 столова ложка солі та приблизно 20 цибулин. Спершу ретельно промийте яйця та дайте їм годину настоятися. Далі почистьте цибулю, закиньте лушпиння у каструлю та залийте водою.

Красиве великоднє яйце / Фото Pixabay

Красиве великоднє яйце / Фото Unsplash

Лушпиння потрібно варити приблизно годину та на маленькому вогні, а потім – додати одну столову ложку солі. Згодом у посудину можна класти яйця. Їх необхідно варити 20 хвилин. Слідкуйте за тим, щоб гарно розфарбувалися. Коли яйця будуть готові, дайте їм охолонути.