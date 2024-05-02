Свято уже близько: 5 тікток варіантів, як легко та оригінально розфарбувати писанки

2 травня 2024, 16:00
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Скоро українці будуть святкувати одне з найбільш важливих релігійних свят – Воскресіння Христове. У останній передсвятковий тиждень великим етапом у підготовці до Великодня стає фарбування писанок.

Щороку кожен, хто складає великодній кошик, шукає все нові варіанти, як красиво і легко можна розмалювати писанки. Тому у добірці Lifestyle 24 дивіться п'ять способів із тікток, які допоможуть вам зробити приготування до свята ще приємнішим.

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Як легко розфарбувати великодні яйця

Писанки із чаю каркаде

  • Помістіть каркаде в киплячу воду і додайте оцет. Чим більше каркаде використаєте, тим багатшим буде відтінок.
  • Покладіть яйця в чайний настій і варіть протягом 15 хвилин на малому вогні.
  • Потім залиште їх у настої до повного охолодження, це займе близько двох годин.
  • Вийміть яйця з настою та покладіть на паперовий рушник. Дайте їм висохнути й протріть ватним диском, змоченим в олії.

Писанки із різноколірними барвниками

  • Розвести порошкоподібний барвник потрібно у 250 мл води кімнатної температури. Для закріплення кольору можна додати столову ложку оцту на кожен пакетик фарби.
  • Обгорніть варені яйця паперовими рушниками та за допомогою ватної палички нанесіть барвник на яйце.
  • Залиште їх підсихати, а потім розгорніть паперові рушнички.
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Декорування писанок за допомогою тимчасових тату-перебивачок 

Дуже легкий та естетичний спосіб декорування великодніх писанок. Ви можете скористатись тимчасовими тату, які варто придбати заздалегідь. 

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Золоті великодні яйця

  • Вам знадобляться пофарбовані харчовим барвником або чаєм каркаде яйця, а також поталь.
  • Перед тим як братися до роботи, рекомендується попередньо забарвити яйця харчовим барвником або занурити в чай каркаде.
  • Для приготування клею для поталі, який можна придбати у будь-якому канцелярському магазині, вам знадобиться часниковий сік та невелика кількість води.
  • Розведіть сік часнику з водою у пропорції 1:2 (вода/сік часнику).
  • Нанесіть отриманий клей на яйце за допомогою кисті або губки, а потім обваляйте його в поталі. Також можна нанести поталь за допомогою білка.
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Патріотичні писанки

Звичайно, можна розфарбувати свої писанки звичним способом – за допомогою фарб і пензлів. Використовуйте патріотичну символіку та кольори.

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З такими лайфхаками ваш великодній кошик точно буде неймовірним. Обирайте спосіб, який сподобався вам найбільше та створюйте свої найкрасивіші писанки. 

Автор: Ольга Паньків