Як провести День святого Валентина: оригінальні та романтичні ідеї для пари

Уже завтра всі закохані святкуватимуть День святого Валентина. Якщо ви також любите цей день, але ще не вигадали, як провести його зі своєю половинкою – дивіться наші поради нижче.

День святого Валентина – хороша можливість ще раз нагадати коханому чи коханій про свої почуття чи просто добре провести час разом, запевняє 24 Канал. У час війни цей день може стати нагодою підтримати свою половинку та подарувати тепло й радість.

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Небанальний День Валентина вдома

Якщо ви не встигли забронювати столик в улюбленому ресторані, день можна провести і вдома з такою самою насолодою. Найперше слід організувати простір – прикрасити дім або кімнату, де плануєте проводити час. Купити кілька повітряних кульок, поставити у вазу квіти, розставити свічки, які точно знайдуться у вас після вимкнень світла.



Як провести День Валентина / Фото Unsplash

У всьому відштовхуйтесь від побажань вашого коханого/коханої. Якщо він не любить бути на кухні – приготуйте для нього смачну та легку вечерю, якщо ж це одне з хобі вашої половинки – зробіть це разом, адже спільна справа зближає. Також можна замовити улюблені страви з ресторану і разом смакувати їх за переглядом кінострічок, відео чи прослуховуванням музики.



Як провести День Валентина / Фото Unsplash

Цікавим варіантом для вас може стати тематичний вечір: одягніться як персонажі з книжкової історії чи пригоди з фільму та спробуйте відтворити їхні культові сцени. Та для цього краще готуватися заздалегідь: продумати образи, костюми, підготувати сценарій.

Некласичне побачення у ресторані

Здавалось би, запрошення у ресторан буде занадто банальним. Але насправді це класика, яку можна удосконалювати з допомогою дрібних деталей. Заклад можна обрати разом, провести жеребкування або влаштувати сюрприз, зав'язавши партнеру очі та провівши до самих дверей. Ресторан чи кафе не повинні бути захмарно дорогими чи люксовими – головне комфорт, негучна музика та можливість поспілкуватися по душах.



Як провести День Валентина / Фото Unsplash

Культурна програма – театр чи концерт

Не забувайте і про донат для ЗСУ. Не всі захисники та захисниці матимуть можливість провести 14 лютого зі своїми коханими, але їх може зігріти народна любов.

Напередодні Дня Валентина варто звернути увагу на заходи, що будуть проводитися у вашому місті чи неподалік. Можливо, це буде концерт, вистава у театрі або опері, благодійні вечори чи ярмарки. Це ще одна можливість отримати теплі емоції. Романтичним продовженням може стати вечеря вдома або в закладі, прогулянка парком.

Романтичні почуття у нових місцях

Люди, які обожнюють подорожі та яскравий спільний час разом, точно вподобають варіант спільної поїздки. Зайнятим парам підійде коротка подорож у місто неподалік, якщо ж у вас більше часу – можна влаштувати тур найромантичнішими містами України. Наприклад, вас точно не залишить байдужим тунель кохання неподалік від містечка Клевань. Головне – нові місця та емоції, які зможуть залишити відбиток у пам'яті.



Як провести День Валентина / Фото Unsplash

Відновити забуте

Перебуваючи у стосунках доволі довго, відчуття притуплюються, а бувала пристрасть зникає. Над цим можна попрацювати у День святого Валентина – згадати ваше перше побачення, зустріч або ж той самий момент, коли між вами промайнула іскра. Та потрібно не лише згадати про це, але й відновити – поїхати у те місто, де це сталося, відвідати той самий заклад. Для антуражу можна навіть прикинутися незнайомцями і нібито зустрітися вперше.

Парне побачення

У День святого Валентина можна поєднати приємне з корисним та зустрітися з друзями. Варіант парного, подвійного або й потрійного побачення буде веселим і романтичним водночас. Місце проведення залежить від вашого вибору – це також може бути ресторан або кафе, кінотеатр. Удома також нудно не буде – оберіть музику, настільні ігри, конкурси, та розважайтесь.

Серед інших варіантів пропонуємо і такі:

покататись на роликах або ковзанах,

фотосесія у стилі love story,

квест чи вікторина з валентинками,

урок пристрасного танцю (наприклад, бачата або танго),

спа-день вдома або у спеціальному закладі,

пейнтбол,

майстер-клас з живопису (або на іншу тематику, яка пасує найкраще)

піжамна вечірка.

Пам'ятайте, що атмосфера свята залежить не так від місця та часу, а від людей. Якщо між вами горить кохання, будь-який варіант проведення часу разом стане найкращим та принесе приємні емоції. Та не забувайте, що для того, щоб демонструвати свої почуття, не потрібна особлива дата – це треба робити щодня.



Як провести День Валентина / Фото Unsplash