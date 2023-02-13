День святого Валентина – хороша можливість ще раз нагадати коханому чи коханій про свої почуття чи просто добре провести час разом, запевняє 24 Канал. У час війни цей день може стати нагодою підтримати свою половинку та подарувати тепло й радість.

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Небанальний День Валентина вдома

Якщо ви не встигли забронювати столик в улюбленому ресторані, день можна провести і вдома з такою самою насолодою. Найперше слід організувати простір – прикрасити дім або кімнату, де плануєте проводити час. Купити кілька повітряних кульок, поставити у вазу квіти, розставити свічки, які точно знайдуться у вас після вимкнень світла.



Як провести День Валентина / Фото Unsplash

У всьому відштовхуйтесь від побажань вашого коханого/коханої. Якщо він не любить бути на кухні – приготуйте для нього смачну та легку вечерю, якщо ж це одне з хобі вашої половинки – зробіть це разом, адже спільна справа зближає. Також можна замовити улюблені страви з ресторану і разом смакувати їх за переглядом кінострічок, відео чи прослуховуванням музики.



Як провести День Валентина / Фото Unsplash

Цікавим варіантом для вас може стати тематичний вечір: одягніться як персонажі з книжкової історії чи пригоди з фільму та спробуйте відтворити їхні культові сцени. Та для цього краще готуватися заздалегідь: продумати образи, костюми, підготувати сценарій.

Некласичне побачення у ресторані

Здавалось би, запрошення у ресторан буде занадто банальним. Але насправді це класика, яку можна удосконалювати з допомогою дрібних деталей. Заклад можна обрати разом, провести жеребкування або влаштувати сюрприз, зав'язавши партнеру очі та провівши до самих дверей. Ресторан чи кафе не повинні бути захмарно дорогими чи люксовими – головне комфорт, негучна музика та можливість поспілкуватися по душах.



Як провести День Валентина / Фото Unsplash

Не забувайте і про донат для ЗСУ. Не всі захисники та захисниці матимуть можливість провести 14 лютого зі своїми коханими, але їх може зігріти народна любов.

Культурна програма – театр чи концерт

Напередодні Дня Валентина варто звернути увагу на заходи, що будуть проводитися у вашому місті чи неподалік. Можливо, це буде концерт, вистава у театрі або опері, благодійні вечори чи ярмарки. Це ще одна можливість отримати теплі емоції. Романтичним продовженням може стати вечеря вдома або в закладі, прогулянка парком.

Романтичні почуття у нових місцях

Люди, які обожнюють подорожі та яскравий спільний час разом, точно вподобають варіант спільної поїздки. Зайнятим парам підійде коротка подорож у місто неподалік, якщо ж у вас більше часу – можна влаштувати тур найромантичнішими містами України. Наприклад, вас точно не залишить байдужим тунель кохання неподалік від містечка Клевань. Головне – нові місця та емоції, які зможуть залишити відбиток у пам'яті.



Як провести День Валентина / Фото Unsplash

Відновити забуте

Перебуваючи у стосунках доволі довго, відчуття притуплюються, а бувала пристрасть зникає. Над цим можна попрацювати у День святого Валентина – згадати ваше перше побачення, зустріч або ж той самий момент, коли між вами промайнула іскра. Та потрібно не лише згадати про це, але й відновити – поїхати у те місто, де це сталося, відвідати той самий заклад. Для антуражу можна навіть прикинутися незнайомцями і нібито зустрітися вперше.

Парне побачення

У День святого Валентина можна поєднати приємне з корисним та зустрітися з друзями. Варіант парного, подвійного або й потрійного побачення буде веселим і романтичним водночас. Місце проведення залежить від вашого вибору – це також може бути ресторан або кафе, кінотеатр. Удома також нудно не буде – оберіть музику, настільні ігри, конкурси, та розважайтесь.

Серед інших варіантів пропонуємо і такі:

покататись на роликах або ковзанах,

фотосесія у стилі love story,

квест чи вікторина з валентинками,

урок пристрасного танцю (наприклад, бачата або танго),

спа-день вдома або у спеціальному закладі,

пейнтбол,

майстер-клас з живопису (або на іншу тематику, яка пасує найкраще)

піжамна вечірка.

Пам'ятайте, що атмосфера свята залежить не так від місця та часу, а від людей. Якщо між вами горить кохання, будь-який варіант проведення часу разом стане найкращим та принесе приємні емоції. Та не забувайте, що для того, щоб демонструвати свої почуття, не потрібна особлива дата – це треба робити щодня.



Як провести День Валентина / Фото Unsplash