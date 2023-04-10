Як прикрасити великодній кошик своїми руками: сучасні ідеї

Великодній кошик – це чи не найголовніший предмет цього свята. Але потрібно подбати не тільки про його вміст, а й про вигляд, щоб створити особливий святковий настрій. І не обов'язково купувати дорогий декорації, прикрасити його можна вдома своїми руками.

Є багато варіантів, як зробити ваш кошик незабутнім. 24 Канал підготував статтю про те, як своїми руками прикрасити великодній кошик.

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Як прикрасити великодній кошик

Квіти чи гілочки

Традиційно в Україні прикрашають кошики барвінком, який символізує вічне життя. Також можна додати будь-які живі квіти, котики чи гілочки. Наприклад, часто до кошика кладуть гілочку свяченої верби.



Свіжі квіти у великодньому кошику / Фото з соцмереж

Якщо ж немає свіжих квітів, можна взяти штучні, зокрема й з паперу та стрічок. Це можуть бути традиційні маки, волошки, соняхи, або незвичайні троянди тощо.



Штучні квіти та прикраси у великодньому кошику / Фото з соцмереж

Стрічки

Також додайте кілька стрічок у кошик. Наприклад, якщо обмотаєте ними ручку – вона стане набагато яскравішою і привабливішою. Або ж прикрасьте його красивим мереживом.



Стрічки у великодньому кошику / Фото з соцмереж

Якщо ваш кошик вже не новий, і його вигляд вас зовсім не влаштовує, його можна обгорнути в тканину, а також прикрасити деталями з мережива і стрічок.

Обов'язкові атрибути – вишитий рушник і свічка

У кожному кошику обов’язково повинен бути вишитий рушник. Традиційно господиня вишиває його заздалегідь власноруч. Таким рушничком вистилають дно кошика і накривають його зверху, аби до кінця богослужіння на їжу не потрапив пил.

Рушничок також можна використати в декорі, адже це доволі оригінальна прикраса.



Вишитий рушник у великодньому кошику / Фото з соцмереж

А ще під час освячення у кошик ставлять свічку, яка повинна нагадувати нам про Ісуса, який є Світлом для світу. Свічка – світло, яке виноситься назовні між людей.



Свічки у великодньому кошику / Фото з соцмереж

Іграшки чи солодощі у формі тварин

Останніми роками українці часто кладуть до великоднього кошика різні фігурки, декоративні писанки та навіть їжу у формі пташечки або зайчика. Часто це можуть бути солодощі чи навіть масло.



Солодощі для великоднього кошика / Фото з соцмереж

Додамо, що за рік ціна великоднього кошика на чотирьох осіб зросла на 24,4%. За розрахунками фахівців, 2023 року традиційні паска, яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, м'який і твердий сири, хрін та сіль обійдуться на родину з чотирьох осіб у близько 1 208,78 гривні. Хоча торік цей набір продуктів коштував 972 гривні.