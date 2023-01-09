Без жодної голки на підлозі: як легко прибрати новорічну ялинку з дому

Новорічні свята добігають кінця, а живі новорічні красуні починають осипатися, тож пора прибирати їх з домівок. Та щоб не влаштовувати зайве прибирання після викидання ялинки, можна скористатися простим лайфхаком, який допоможе залишити вашу підлогу без осипаних голок.

Щоб новорічна ялинка не забруднила вашу підлогу, поки ви прибираєте її з будинку, можна застосувати простий та ефективний трюк, пише 24 Канал.

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Як прибрати ялинку, щоб вона не осипалася

Жива новорічна ялинка, яка досить довго стояла та тішила вас своїм виглядом, доволі скоро почне осипатися. Прибирати голки після її забирання мало кому хочеться тому можна скористатися дієвим методом, для якого знадобиться лише простирадло та мотузка.

Як легко прибрати живу ялинку з будинку / Фото Unsplash

Що потрібно зробити:

Розстеліть простирадло, яке вам не шкода, на підлозі поблизу ялинки. Попередньо зніміть з дерева усі прикраси;

Розберіть основу, на якій тримається дерево та обережно покладіть ялинку на простирадло;

Загорніть новорічне дерево у простирадло так, щоб жодна гілка не виглядала з імпровізованого кокону;

Щоб голки ялинки не випадали через отвори на кінцях простирадла, зв'яжіть його мотузкою чи у вузол;

Обережно винесіть ялинку, розв'яжіть та заберіть простирадло.

Як легко прибрати живу ялинку з будинку / Фото Unsplash

Таким чином ваша домівка не буде закидана ялинковими голками, а вам не доведеться зайвий раз прибирати після цього.