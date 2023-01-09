Чтобы новогодняя елка не испачкала ваш пол, пока вы убираете ее из дома, можно применить простой и эффективный трюк. 24 Канал.

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Как убрать елку, чтобы она не осыпалась

Живая новогодняя елка, которая довольно долго стояла и радовала вас своим видом, скоро начнет осыпаться. Убирать иглы после ее уборки мало кому хочется поэтому можно воспользоваться действенным методом, для которого понадобится только простыня и веревка.

Как легко убрать живую елку из дома / Фото Unsplash

Что нужно сделать:

Расстелите простыню, которая вам не жалко, на полу у елки. Предварительно снимите с дерева все украшения;

Разберите основание, на котором держится дерево и осторожно положите елку на простыню;

Заверните новогоднее дерево в простыню так, чтобы ни одна из ветвей не выглядывала из импровизированного кокона;

Чтобы иглы елки не выпадали через отверстия на концах простыни, свяжите его веревкой или узел;

Осторожно вынесите елку, развяжите и уберите простыню.

Как легко убрать живую елку из дома / Фото Unsplash

Таким образом ваш дом не будет забросан елочными иглами, а вам не придется лишний раз убирать после этого.