Чтобы новогодняя елка не испачкала ваш пол, пока вы убираете ее из дома, можно применить простой и эффективный трюк. 24 Канал.
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Как убрать елку, чтобы она не осыпалась
Живая новогодняя елка, которая довольно долго стояла и радовала вас своим видом, скоро начнет осыпаться. Убирать иглы после ее уборки мало кому хочется поэтому можно воспользоваться действенным методом, для которого понадобится только простыня и веревка.
Как легко убрать живую елку из дома / Фото Unsplash
Что нужно сделать:
- Расстелите простыню, которая вам не жалко, на полу у елки. Предварительно снимите с дерева все украшения;
- Разберите основание, на котором держится дерево и осторожно положите елку на простыню;
- Заверните новогоднее дерево в простыню так, чтобы ни одна из ветвей не выглядывала из импровизированного кокона;
- Чтобы иглы елки не выпадали через отверстия на концах простыни, свяжите его веревкой или узел;
- Осторожно вынесите елку, развяжите и уберите простыню.
Как легко убрать живую елку из дома / Фото Unsplash
Таким образом ваш дом не будет забросан елочными иглами, а вам не придется лишний раз убирать после этого.