Як позбутися жовтизни волосся в домашніх умовах: результат вам гарантовано
Після освітлення волосся часто набуває неприємного жовтого кольору. Його можна затонувати як у салоні, так і в домашніх умовах.
У погоні за ідеальним блондом дівчата йдуть на освітлення волосся. Та одне освітлення не дасть бажаного результату. Все тому, що проявляється природний пігмент.
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Як позбутися жовтизни волосся
Щоб прибрати жовтий колір волосся, потрібно нейтралізувати його. Протилежним до теплого жовтого є холодні відтінки фіолетового та синього. Саме їх використовують у перукарнях та салонах.
Не в кожного є можливість сходити до салону. До того ж фарба змивається після кількох разів миття волосся, тому процедуру потрібно часто повторювати. Тож домашні засоби виправлять жовтизну не гірше.
Швидким та найпростішим методом стане придбання засобів з Anti-Yellow Effect. Це шампуні, маски або тоніки для волосся, які зафарбовують жовтизну та надають їм приємного відтінку. Їх можна придбати у будь-якому косметичному магазині або замовити онлайн. Та маску можна зробити й вдома з продуктів, що під рукою.
Рецепти засобів у домашніх умовах
- Кефірна маска. Візьміть 1 чайну ложку шампуню, 50 грамів кефіру, по 2 столові ложки горілки та лимонного соку, а також одне яйце. Змішайте до стану маски й нанесіть на волосся. Витримайте 40 хвилин і змийте.
- Маска з оцту. Змішайте 2 столові ложки оцту, гліцерин (1 чайна ложка), воду та кілька крапель фіолетового або синього барвника. На ніч нанесіть на волосся 2 – 3 столові ложки кокосової олії, а зранку промийте волосся сумішшю з оцтом. Процедуру варто повторювати 2 рази на тиждень.
- Глиняна маска. Замішайте до однорідної консистенції 5 столових ложок білої аптечної глини, столову ложку меду та воду. Розподіліть по всьому волоссю та залиште на 40 хвилин. Змийте теплою водою і шампунем.