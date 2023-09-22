Як позбутися жовтизни волосся в домашніх умовах: результат вам гарантовано

Після освітлення волосся часто набуває неприємного жовтого кольору. Його можна затонувати як у салоні, так і в домашніх умовах.

У погоні за ідеальним блондом дівчата йдуть на освітлення волосся. Та одне освітлення не дасть бажаного результату. Все тому, що проявляється природний пігмент.

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Як позбутися жовтизни волосся

Щоб прибрати жовтий колір волосся, потрібно нейтралізувати його. Протилежним до теплого жовтого є холодні відтінки фіолетового та синього. Саме їх використовують у перукарнях та салонах.

Не в кожного є можливість сходити до салону. До того ж фарба змивається після кількох разів миття волосся, тому процедуру потрібно часто повторювати. Тож домашні засоби виправлять жовтизну не гірше.

Швидким та найпростішим методом стане придбання засобів з Anti-Yellow Effect. Це шампуні, маски або тоніки для волосся, які зафарбовують жовтизну та надають їм приємного відтінку. Їх можна придбати у будь-якому косметичному магазині або замовити онлайн. Та маску можна зробити й вдома з продуктів, що під рукою.

Рецепти засобів у домашніх умовах