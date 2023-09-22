Как избавиться от желтизны волос в домашних условиях: результат вам гарантировано
После осветления волосы часто приобретают неприятный желтый цвет. Его можно затонировать как в салоне, так и дома.
В погоне за идеальным блондом девочки идут на осветление волос. Но одно освещение не даст желаемого результата. Все потому, что проявляется природный пигмент.
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Как избавиться от желтизны волос
Чтобы убрать желтый цвет волос, нужно нейтрализовать его. Противоположным теплому желтому являются холодные оттенки фиолетового и синего. Именно их используют в парикмахерских и салонах.
Не у каждого есть возможность сходить в салон. К тому же краска смывается после нескольких раз мытья волос, поэтому процедуру нужно часто повторять. Так что домашние средства исправят желтизну не хуже.
Быстрым и простым методом станет приобретение средств с Anti-Yellow Effect. Это шампуни, маски или тоники для волос, которые окрашивают желтизну и придают им приятный оттенок. Их можно приобрести в любом косметическом магазине или заказать онлайн. Но маску можно сделать и дома из продуктов под рукой.
Рецепты средств в домашних условиях
- Кефирная маска. Возьмите 1 чайную ложку шампуня, 50 г кефира, по 2 столовые ложки водки и лимонного сока, а также одно яйцо. Смешайте до состояния маски и нанесите на волосы. Выдержите 40 минут и смойте.
- Маска из уксуса. Смешайте 2 столовых ложки уксуса, глицерин (1 чайная ложка), воду и несколько капель фиолетового или синего красителя. На ночь нанесите на волосы 2 – 3 столовых ложки кокосового масла, а утром промойте волосы смесью с уксусом. Процедуру следует повторять 2 раза в неделю.
- Глиняная маска. Замешайте до однородной смеси 5 столовых ложек белой аптечной глины, столовую ложку меда и воду. Распределите по всем волосам и оставьте на 40 минут. Смойте теплой водой и шампунем.