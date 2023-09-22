Как избавиться от желтизны волос в домашних условиях: результат вам гарантировано

После осветления волосы часто приобретают неприятный желтый цвет. Его можно затонировать как в салоне, так и дома.

В погоне за идеальным блондом девочки идут на осветление волос. Но одно освещение не даст желаемого результата. Все потому, что проявляется природный пигмент.

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Как избавиться от желтизны волос

Чтобы убрать желтый цвет волос, нужно нейтрализовать его. Противоположным теплому желтому являются холодные оттенки фиолетового и синего. Именно их используют в парикмахерских и салонах.

Не у каждого есть возможность сходить в салон. К тому же краска смывается после нескольких раз мытья волос, поэтому процедуру нужно часто повторять. Так что домашние средства исправят желтизну не хуже.

Быстрым и простым методом станет приобретение средств с Anti-Yellow Effect. Это шампуни, маски или тоники для волос, которые окрашивают желтизну и придают им приятный оттенок. Их можно приобрести в любом косметическом магазине или заказать онлайн. Но маску можно сделать и дома из продуктов под рукой.

Рецепты средств в домашних условиях