Це може врятувати весь урожай: як правильно зберігати цибулю взимку

Зима обіцяє бути холодною та довгою, а електрика – непостійною, тому варто потурбуватися про власні запаси. Читайте, як правильно зберігати цибулю, щоб вона пережила зиму та згодилася на посадку до нового сезону.

Зберігання цибулі є доволі простим, проте, щоб вона якомога довше залишалася свіжою та тішила вас протягом всієї зими, потрібно дотриматись кілька правил, пише 24 канал.

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Як підготувати цибулю до зберігання

Щоб ваш врожай зберігся якомога довше, необхідно підготувати цибулю до довгої зимівлі.

Основним трюком довгого зберігання є листя цибулі – після того, як ви зібрали врожай, не відривайте засохле листя, яке йде з шийки цибулі. Обріжте його приблизно на 4 – 10 сантиметрів та залиште так – це допоможе не впускати бактерії до тіла цибулі та не допустить втрату води з овочу.

Для зберігання цибулі у зв'язках чи вінках потрібно залишати листя трохи довшим – 10+ сантиметрів.

Як зберігати цибулю на зиму / Фото Unsplash

Правила збереження цибулі

Щоб цибуля добре зберігалася, не гнила та не псувалася, важливо підготувати належне приміщення для зберігання:

Кімната чи інше приміщення має бути з кімнатною температурою приблизно 18 – 24 градусів за Цельсієм.

Цибулю можна складати у кошики чи ящики до 20 кілограмів, а також зв'язувати у вінки чи в'язки.

Мінімальна температура збереження для цибулі має бути +2 градуси – цибулю можна зберігати у льохах чи достатньо теплих підвалах. Найчастіше низькі температури підходять для цибулі-сіянки або голівок, які підуть на посадку навесні.

Як зберігати цибулю на зиму / Фото Unsplash

Що не можна робити при зберіганні цибулі

Попри те, що ця культура дуже невимоглива до зберігання, краще не використовувати для зберігання цибулі пакети, мішки чи ящики, які не забезпечать достатньої вентиляції повітря. Через те, що немає циркуляції, цибуля може швидко зіпсуватися та зіпсувати інші овочі.

Також не можна допускати коливань температури та вологості – якщо у приміщенні, де зберігається цибуля, будуть протяги чи сирість, овочі швидко зіпсуються.

Як зберігати цибулю на зиму / Фото Unsplash