Не тільки "Слава Ісусу Христу": як потрібно вітатися у церкві

У церкві є певні правила, яких потрібно дотримуватися. Наприклад, віряни вітаються одне з одним спеціальними фразами, а не звичними "Добрий день" чи "Привіт".

Найпоширеніше вітання серед христин – "Слава Ісусу Христу", коли у відповідь необхідно сказати – "Слава навіки Богу". Проте є й інші варіанти: "Слава Богу" – "Навіки слава Богу", "Христос посеред нас" – "І є, і буде", пише LifeStyle 24.

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Як правильно вітатися у церкві

Традиційні вітання змінюються, коли наступають великі церковні свята, до прикладу Великдень. Тоді віряни говорять – "Христос воскрес", а відповідають "Воістину воскрес". Таке звертання можна чути протягом 40 днів.

25 грудня християнський світ святкує Різдво Христове. Аж до Стрітення люди вітаються одне з одним такими фразами: "Христос народився" – "Славімо Його" або "Христос рождається" – "Славімо Хреста". На Хрещення правильно вітатися "Христос охрестився", а відповідати – "У річці Йордані".

Як вітатися християнам / Фото Freepik

Як ще можна вітатися вірянам

У Священному Писанні згадано, що Ісус Христос часто вітався так: "Мир вам" або "Іди з миром". Ці фрази, зокрема, можна було почути, коли Господь виліковував людей та звертався до своїх апостолів. Згадані вітання зараз особливо актуальні для українців. Адже вже багато років триває кровопролитна війна з Росією, тому хочеться скорішого миру та перемоги.