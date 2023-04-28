Як швидко посадити петунію: покрокове пояснення від господинь
Петунію люблять багато садівників, адже вона своїми барвами прикрашає будь-яку сіру ділянку. А ще вона гарно пахне. З доглядом також проблем не виникне. Але варто дізнатися, як посадити петунію на розсаду, щоб потім милуватися її квітами.
Петунія – чарівна квітка, яка залишає незабутнє враження. А ще має приємний та ніжний аромат, тож хочеться мати таку красуню вдома. А от як посадити петунію на розсаду – розкаже 24 Канал.
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Посадка петунії на розсаду
Петунія не є вибагливою у догляді, але все одно має свої особливості. Треба знати, як правильно садити її на розсаду, щоб потім милуватися чарівними квітами.
Розсада петунії / Фото Floristics.info
- Для початку треба підготувати посудину для посадки. Краще використовувати маленькі глиняні горщики або контейнери з отворами для дренажу, щоб був гарний відтік води.
- Важливим етапом є підготовка землі. Петуніям потрібний добре дренований ґрунт, який містить багато поживних речовин.
- Насіння краще використовувати дражоване, тобто, покрите. Тому що його легко сіяти та не треба замочувати перед висівом, що економить час.
- Насінини квітки краще сіяти у вологий ґрунт. Зверху присипати землею не варто. Якщо використовуєте дражоване насіння, то щоб гранули розчинились, треба обприскати їх вже в ґрунті водою з пульверизатора.
- Накриваємо все прозорим поліетиленом, щоб створити парникові умови для насіння. Так відпаде необхідність щодня поливати насіння.
Вирощування петунії / Фото Floristics.info
- Ставимо горщик на добре освітлене місце. Цим квітам треба багато світла, тож треба поставити його на сонячне підвіконня.
- Має значення й регулярний догляд за рослиною. Земля не має пересихати чи бути надто вологою. Рослину варто підживлювати мінеральними добривами, коли вона зацвіте. Позбуваємось сухих листків і пагонів.