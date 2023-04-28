Як швидко посадити петунію: покрокове пояснення від господинь

Петунію люблять багато садівників, адже вона своїми барвами прикрашає будь-яку сіру ділянку. А ще вона гарно пахне. З доглядом також проблем не виникне. Але варто дізнатися, як посадити петунію на розсаду, щоб потім милуватися її квітами.

Петунія – чарівна квітка, яка залишає незабутнє враження. А ще має приємний та ніжний аромат, тож хочеться мати таку красуню вдома. А от як посадити петунію на розсаду – розкаже 24 Канал.

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Посадка петунії на розсаду

Петунія не є вибагливою у догляді, але все одно має свої особливості. Треба знати, як правильно садити її на розсаду, щоб потім милуватися чарівними квітами.



Розсада петунії / Фото Floristics.info

Для початку треба підготувати посудину для посадки. Краще використовувати маленькі глиняні горщики або контейнери з отворами для дренажу, щоб був гарний відтік води.

для посадки. Краще використовувати маленькі глиняні горщики або контейнери з отворами для дренажу, щоб був гарний відтік води. Важливим етапом є підготовка землі. Петуніям потрібний добре дренований ґрунт , який містить багато поживних речовин.

, який містить багато поживних речовин. Насіння краще використовувати дражоване, тобто, покрите. Тому що його легко сіяти та не треба замочувати перед висівом, що економить час.

та не треба замочувати перед висівом, що економить час. Насінини квітки краще сіяти у вологий ґрунт. Зверху присипати землею не варто. Якщо використовуєте дражоване насіння, то щоб гранули розчинились , треба обприскати їх вже в ґрунті водою з пульверизатора.

у вологий ґрунт. Зверху присипати землею не варто. Якщо використовуєте дражоване насіння, то щоб , треба обприскати їх вже в ґрунті водою з пульверизатора. Накриваємо все прозорим поліетиленом, щоб створити парникові умови для насіння. Так відпаде необхідність щодня поливати насіння.



Вирощування петунії / Фото Floristics.info