Процедура, яка покращує смак огірків: про що йдеться

У догляді за огірками важливо пам'ятати, що вони люблять сонячне світло та тепло. Не менше роль тут грає прищипування.

Якщо огірки підв'язати, вони будуть рости вгору. Це дуже ефективно, бо таким чином, можна чекати врожаю. Прищипування має значення, бо ми розріджуємо загущеність рослини, відповідно будуть отримувати більше повітря та сонця. Процедуру проводять, коли з'явилось хоча б 1-2 справжніх листки. Дізнайтесь, як прищипувати огірки правильно.

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Як прищипувати огірки

Під час того, як на рослинах формуються плоди, в пазухах листків утворюються пагони. Бічні пагони та зав'язі треба обрізати на 30-40 сантиметрів від землі. Листя не чіпаємо. Не відтягуймо з видаленням, щоб пагони не встигли витягнутися.

Коли не зробити процедуру з прищипування, рослина буде витрачати всі сили на витягування стебел замість того, щоб розвивати кореневу систему. Також виникне проблема з достатнім живленням.

Після того, як з'явилось 3-5 листків, потрібно залишити зав'язі , тоді як бічні пагони – прищипнути на 30-40 сантиметрів.

, тоді як бічні пагони – прищипнути на 30-40 сантиметрів. Інші зав'язі теж хай будуть. Щодо пагонів, то підрізаємо, коли на них сформувався перший листок.



Прищипування огірків / Фото Pinterest

Під час розвитку огірків, на кожному рівні з 3-5 листків, на паростках хай буде лише по 2 листки й зав'язки, трохи вище – по 3 листки, далі – по 4.

Обрізка вусів допомагає рослинам менше втрачати воду.

Коли паростки зверху роблять тінь для нижніх, варто прищипнути кілька пазух.

Сміливо позбуваємось жовтих, хворих листків.

Коли зібрали врожай огірків з самого низу, варто розчистити ямку й засипати нижні стебла компостом та землею. Так, будуть формуватися нові пагони та плоди.