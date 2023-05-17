Як правильно садити арахіс, щоб отримати великі горіхи

Арахіс є доволі популярним горіхом серед українців. Адже він містить чимало корисних речовин і ще й дуже смачний. Можна посадити його на городі, але треба знати, як це правильно робити.

Арахіс люблять за його хороший смак та поживні речовини. Він дає багато енергії та сили. Можна спробувати посадити цей горіх біля дому. 24 Канал розкаже, як правильно посадити арахіс.

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Як посадити арахіс

Обираємо для цього горіха відкриту ділянку з доступом до сонячного світла. Арахісу потрібно багато світла для здорового зростання.

з доступом до сонячного світла. Арахісу потрібно багато світла для здорового зростання. Копаємо землю на глибину 15-20 сантиметрів та видаляємо всі бур'яни та інші непотрібні рослини. Можна додати компост або органічне добриво для покращення родючості ґрунту. Земля має прогрітись до +15, щоб можна було сіяти горіх.

та інші непотрібні рослини. Можна додати компост або органічне добриво для покращення родючості ґрунту. Земля має прогрітись до +15, щоб можна було сіяти горіх. Вибір насіння грає велику роль для майбутнього врожаю. Варто обирати те, яке максимально підходить для клімату у вашому регіоні.

грає велику роль для майбутнього врожаю. Варто обирати те, яке максимально підходить для клімату у вашому регіоні. Сіємо насіння арахісу в землю на глибину 5-7 сантиметрів та залишаємо відстань між рослинами 20-30 сантиметрів. Насіння радять садити в рядки, зберігаючи відстань 60-75 сантиметрів.



Садимо арахіс / Фото Троїцьке. City