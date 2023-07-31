Сяятимуть чистотою: чим і як почистити окуляри

31 липня 2023, 11:38
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Окуляри допомагають краще бачити, а ще захищають від сонця. Проблемою є те, що вони швидко забруднюються.

Крім того, що бруд нашаровується на окулярах та утворюються подряпини, це шкодить й шкірі. Бо можуть з'являтися прищі та вугрі. Нікому цього не потрібно. Тож як швидко та дієво почистити окуляри – знає 24 Канал.

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Як ефективно почистити окуляри

  • Для того, щоб чистити лінзи, візьміть мікрофібру – спеціальну тканину, яку часто продають разом з окулярами. Будьте обережні зі звичайними тканинами, бо вони можуть залишати сліди на лінзах. 


Мікрофібра / Фото Bag24

  • Ніколи не протирайте окуляри рукавами або своїм одягом. Іноді дуже хочеться якомога швидше зробити окуляри чистими, але так можете подряпати лінзи. 

  • Перед тим, як ви будете витирати лінзи, промийте окуляри під теплою водою з обох сторін. Так, ви позбудетесь бруду, й легше буде чистити. Можете скористатись вушною паличкою, аби вимити важкодоступні місця.

  • Гаряча вода може пошкодити покриття лінз або оправи. Також не протирайте лінзи над парою, аби не тріснуло скло.

  • Для чистки окулярів, скористайтесь спеціальним спреєм. Це оптимальний варіант. Домашні засоби не підійдуть, бо можуть зіпсувати окуляри. Більшість з них мають ще й антибактеріальний ефект.


Чохли для окулярів / Фото Pohvalin

  • Коли ви не використовуєте окуляри, зберігайте їх у чохлі або футлярі. Це захистить їх від подряпин, пилу та інших пошкоджень.

Чим не можна чистити окуляри

Народні засоби, на жаль, не підійдуть для чистки окулярів. Вони є занадто агресивними, йдеться про:

  • нашатирний спирт;
  • аміак;
  • оцет;
  • спирт;
  • ацетон;
  • розчинник;
  • відбілювач;
  • засоби побутової хімії та косметології.
Автор: Вікторія Козар