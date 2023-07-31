Сяятимуть чистотою: чим і як почистити окуляри

Окуляри допомагають краще бачити, а ще захищають від сонця. Проблемою є те, що вони швидко забруднюються.

Крім того, що бруд нашаровується на окулярах та утворюються подряпини, це шкодить й шкірі. Бо можуть з'являтися прищі та вугрі. Нікому цього не потрібно. Тож як швидко та дієво почистити окуляри – знає 24 Канал.

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Як ефективно почистити окуляри

Для того, щоб чистити лінзи, візьміть мікрофібру – спеціальну тканину, яку часто продають разом з окулярами. Будьте обережні зі звичайними тканинами, бо вони можуть залишати сліди на лінзах.



Мікрофібра / Фото Bag24

Ніколи не протирайте окуляри рукавами або своїм одягом . Іноді дуже хочеться якомога швидше зробити окуляри чистими, але так можете подряпати лінзи.

Перед тим, як ви будете витирати лінзи, промийте окуляри під теплою водою з обох сторін. Так, ви позбудетесь бруду, й легше буде чистити. Можете скористатись вушною паличкою, аби вимити важкодоступні місця.

Гаряча вода може пошкодити покриття лінз або оправи. Також не протирайте лінзи над парою, аби не тріснуло скло.

Для чистки окулярів, скористайтесь спеціальним спреєм. Це оптимальний варіант. Домашні засоби не підійдуть, бо можуть зіпсувати окуляри. Більшість з них мають ще й антибактеріальний ефект.



Чохли для окулярів / Фото Pohvalin

Коли ви не використовуєте окуляри, зберігайте їх у чохлі або футлярі. Це захистить їх від подряпин, пилу та інших пошкоджень.

Чим не можна чистити окуляри

Народні засоби, на жаль, не підійдуть для чистки окулярів. Вони є занадто агресивними, йдеться про: