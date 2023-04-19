Нюанс, якого ви не знали: як правильно обрізати молоді дерева, щоб вони краще росли

Обрізка є необхідною частиною догляду за деревами. Адже вона покращує ріст і розвиток дерев. У садівників часто виникає питання, які дерева можна обрізати, а які – краще не варто. Про це – читайте далі.

Молоді дерева переважно обрізають для того, щоб сформувати скелет гілок і пропорційно розмістити їх у кроні деревини. Ще однією метою є поштовх до плодоношення дерев. Водночас важливо враховувати, наскільки бруньки вже прокинулися і їхній ймовірний ріст. А як правильно обрізати дерева і що треба знати – розповість 24 Канал.

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Види обрізки

Існує 3 види обрізання дерев.

Омолоджувальна обрізка виконується у тих дерев, де верхівка всихається, а пагони вже не ростуть. Під час такої обрізки видаляємо понад 20% крони. Це робиться для того, щоб дерево виглядало естетично і пропорційно й не ставало небезпекою для людей. Але процес омолоджування варто виконувати рівномірно і не поспішаючи, протягом кількох років.

виконується у тих дерев, де верхівка всихається, а пагони вже не ростуть. Під час такої обрізки видаляємо понад 20% крони. Це робиться для того, щоб дерево виглядало естетично і пропорційно й не ставало небезпекою для людей. Але процес омолоджування варто виконувати рівномірно і не поспішаючи, протягом кількох років. Формувальну обрізку здійснюють для збереження природної форми дерев і щоб гілки були розташовані пропорційно.

здійснюють для збереження природної форми дерев і щоб гілки були розташовані пропорційно. Санітарну обрізку застосовують, щоб позбавитися старого, непотрібного й хворого гілля. Видаляють й ті гілки, які ростуть всередину крони або які ростуть близько одна до одної.

застосовують, щоб позбавитися старого, непотрібного й хворого гілля. Видаляють й ті гілки, які ростуть всередину крони або які ростуть близько одна до одної. Регулювальна обрізка потрібна для збереження балансу між ростом, плодоношенням і оновленням гілок.

потрібна для збереження балансу між ростом, плодоношенням і оновленням гілок. Проріджувальну обрізку виконують, щоб позбутися стебел, де вони відходять від основної гілки. Це допомагає з'явитися новим молодим пагонам.

виконують, щоб позбутися стебел, де вони відходять від основної гілки. Це допомагає з'явитися новим молодим пагонам. Детальна обрізка існує для того, аби прорідити плодові крони дерев.

існує для того, аби прорідити плодові крони дерев. Вкорочення – метод, суть якого полягає у видаленні верхньої кінцевої частини гілки. Таким чином, до бруньок починають краще надходити поживні речовини й вода. Це сприяє утворенню нових пагонів.

Як обрізати молоді дерева

Важливо знати, як правильно виконувати обрізку дерев протягом різних періодів їхнього розвитку.

Зокрема, упродовж першого року обрізки молодого дерева. Молоде насадження без гілок треба вкорочувати на висоті одного метра від землі. Для цього потрібно зробити косий зріз над гарно розвиненою брунькою. Будь-які зрізи треба обробляти садовим варом. Коли з'явилися перші листочки, потрібно обірвати знизу листя до висоти 60 сантиметрів так, аби залишилося 4-5 бруньок. Вони й сформують перший ярус майбутнього дерева.



Як правильно обрізати молоді дерева / Фото Pxhere

Обрізання дворічного молодого дерева є не менш важливим. У таких саджанцях потрібно обрати 4-5 міцних пагонів, щоб сформувати перший ярус скелетних гілок. Головних 4-5 гілок необхідно вкоротити на другу або третю частину їх довжини. Все залежить від сорту дерева. Якщо гілки виросли щонайменше на пів метра, треба обрізати довжину й залишити десь 25 сантиметрів вище скелетних гілок.

Упродовж третього року утворюються 2 яруси скелетних гілок, на 60-80 сантиметрів далі від першого. На тих 4-5 гілках від першого ярусу, що виросли із придбаного саджанця, на кожній з них треба залишити по 2 гілочки й точку зростання (головна й 2 гілочки). Після чого обрізаємо їх і залишаємо по 5-6 бруньок.

Щоб крона не загущувалася, потрібно кожного року видаляти ті пагони, котрі ростуть до центру, а також ті, що перехрещуються і дотикаються один до одного.

Ті пагони, котрі найбільше виросли за один рік, треба укоротити на половину. Плодові дерева з сильними гілками треба вкоротити на третину.

Потрібно знати, що обрізання молодих дерев і саджанців виконують лише навесні до початку руху соку в деревах.