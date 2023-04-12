Навесні чи влітку: як і коли правильно обрізати квітучі чагарники

Велике місце в оздобленні саду відіграють рясні та цікаві чагарники. Багато садівників із задоволенням їх садить, оскільки вони не є вимогливими у догляді. Однак чагарники треба вміти правильно обрізати.

Видалення старих і пошкоджених пагонів є важливою частиною у догляді за чагарниками. Це сприятиме формуванню здорової крони, омолодження старих кущів і цвітіння. Як правильно виконувати обрізку, розповість 24 Канал.

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Інструменти для обрізки

Набір інструментів для обрізки чагарників є доволі малим. Для цього знадобиться ніж для вирізки старих великих стовбурів, садові ножиці для зрізання старих пагонів і секатор з довгими лезами, щоб захоплювати гілки діаметром до двох сантиметрів.

Коли обрізати

Рано навесні. Обрізка в період з моменту завершення морозів і до розпускання бруньок є важливою. Тому що вона збігається з природними циклами життя рослин. Тому можна очікувати гарний ріст пагонів.



Як правильно стригти кущі / Фото Pixabay

На початку літа. Коли закінчується процес сокоруху і до початку росту пагонів, заведено обрізати чагарники й ліани.

Влітку. До серпня вирізають окремі гілки, аби зупинити вегетативний ріст.

Види обрізки

Санітарна обрізка. Її ще називають прочищенням. Забираємо всі сухі, поламані, хворі та пошкоджені гілки.

Її ще називають прочищенням. Забираємо всі сухі, поламані, хворі та пошкоджені гілки. Структурна обрізка. Потрібно подивитися на кущ з боку й уявити рослину, яку ми хочемо побачити в майбутньому. Окресливши найкращу форму куща, потрібно прибрати все зайве. Варто вирізати й ті гілки, які перехрещуються, затіняють одне одного чи ростуть до центру гілки.

Потрібно подивитися на кущ з боку й уявити рослину, яку ми хочемо побачити в майбутньому. Окресливши найкращу форму куща, потрібно прибрати все зайве. Варто вирізати й ті гілки, які перехрещуються, затіняють одне одного чи ростуть до центру гілки. Омолоджувальна, або глибока обрізка. Раз у три роки видаляємо до підстави частину старих гілок.

Раз у три роки видаляємо до підстави частину старих гілок. Радикальна обрізка. Її ще називають "посадкою на пень". Йдеться про те, що кожного року на початку квітня треба обрізати весь кущ на короткий пеньок.

Правила обрізки

Чагарники треба обрізати кожного року. Якщо робити це хаотично, то крона буде дуже густою. А у таких кущах часто заводяться шкідники. А також швидше з'являються різні хвороби.

Якщо кущ в занедбаному стані, а викидати шкода, тоді треба намагатися покращити його крону. У такому випадку буде потрібно видалити чимало пагонів.

Важливо проводити обрізку хоча б 2 – 3 рази на рік. Інакше сподіватися на гарний вигляд чагарників немає сенсу.

Багато садівників думають, що кущі треба обрізати тоді, коли їм буде багато років. І це велика помилка. Бо вони втрачають час, а потім формувати красиву крону – доволі непросто. Іноді це вже неможливо зробити.

Треба пам'ятати, що важливою є дистанція між бруньками на гілках і зрізом. Адже якщо зрізати занадто близько, бруньки можуть припинити свій ріст і засохнути. Якщо зрізати задалеко від бруньки, то вийде пеньок. Це небезпечно для рослини. Найкращою відстанню є проміжок 0,5 сантиметрів.

Здорові та сильні гілки не потрібно обрізати, тільки хворі та поламані. Пеньки та зрізи не треба залишати розщепленими.

Гілки, які тонші в діаметрі, ніж 2 сантиметри, треба зрізати секатором, а товсті – ножівкою.

Якщо гілки спиляні правильно, то буде гладенька поверхня і рівні краї. Після зачистки обов'язково треба змастити зрізи садовим варом.