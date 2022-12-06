На випадок блекауту: як правильно обрати буржуйку для дому

У разі довготривалих відключень світла та опалення, українцям варто потурбуватися про забезпечення тепла вдома. Хорошим варіантом буде буржуйка - проте не примітивна, а оптимізована для дому.

24 канал з'ясував, як обрати пічку-буржуйку для дому та вписати її в інтер'єр. Правильний прилад не тільки зігріє вас, не зіпсує вам стіни чи меблі димом, але і зможе стати стильним домашнім атрибутом.

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Яка буржуйка потрібна в дім

На відміну від військових, спрощений, буржуйок, пічка, яка буде підходити для використання вдома, має бути удосконаленою. Хоч такі прилади дорожчі від звичайних буржуйок, вони не тільки не залишають нагару чи диму, але і можуть обігріти приблизно 100 квадратних метрів.

Завдяки чому вдосконалені буржуйки такі ефективні:

Засувки, які регулюють інтенсивність горіння дров;

Герметичні скляні дверцята, які не пропускають дим у приміщення;

Облицювання з жаростійких компонентів, яке не дозволяє перегрітися металу та зберігає тепло довше;

Подвійний димохід – для відведення диму та для теплообміну в приміщенні.

Як обрати буржуйку в дім / Фото iStock

Щоб обрати ідеальну буржуйку для дому, треба врахувати її потужність, необхідну для повного обігріву приміщень, та матеріал, з якого зроблений прилад.

Чавунні буржуйки слугуватимуть довше за сталеві, а вбудована варильна поверхня може чудово допомогти у разі відключення газу та електрики.

Що потрібно для встановлення буржуйки

Такий тип пічок легко можна встановити на стіну – буржуйки не потребують встановлення в фундамент. Аби встановити таку буржуйку вдома, достатньо однієї підставки – щоправда, вона обов'язково має бути вогнетривкою.

Для розпалювання буржуйки підійдуть різні види палива – дрова, вугілля та торф.

Як обрати буржуйку в дім / Фото iStock