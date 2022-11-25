Вмикаємо режим електрозбереження: як правильно економити світло

Внаслідок нападів російських окупантів на електростанції та підстанції ситуація в багатьох регіонах України напружена. Щоб зменшити навантаження на електромережу та не допустити перенавантажень, варто знати, як правильно економити енергію та користуватися приладами в умовах нестабільної ситуації зі світлом.

Звичайна праска чи електрочайник може залишити вас та ваших сусідів без світла – 24 канал з'ясував, як правильно користуватися домашніми електроприладами, щоб не допустити перенавантаження мережі.

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Зменшуйте енергонавантаження у години пік

Пошкоджені обстрілами енергосистеми часто не можуть впоратися з навантаженням, особливо у години пік. Працівники енергослужб, а також голови громад просять мешканців міст та сіл зменшити споживання електрики з 7:00 до 11:00 ранку та з 17:00 до 23:00.

Саме у ці години українці найбільше використовують електроприлади та навантажують мережу. Чим більше енергії використовується у цей час, тим довше та важче проводяться ремонтні роботи з відновлення світла.

Як правильно використовувати електроприлади

Прилади, які є в кожному домі, можна поділити на 3 умовні групи – червону (прилади цієї групи мають найбільше енергоспоживання), жовту (середнє енергоспоживання) та зелену (найменше використання енергії).

До червоної групи належать:

Пральна машина;

Фен;

Електричний чайник;

Бойлер;

Праска;

Кондиціонер та обігрівач;

Електроплита, мікрохвильовка, електродуховка, мультиварка.

Ці прилади не варто використовувати у години пік, оскільки їхня потужність швидко перенавантажує енергосистему та може призвести до відключення енергії. Крім того, не можна використовувати кілька приладів з цієї групи одночасно – користуйтеся ними тільки по черзі, щоб не пошкодити електромережу.



Як потрібно користуватися енергомісткими приладами / Інфографіка 24 каналу

До жовтої групи належать посудомийна машина та тостер – ці прилади не варто вмикати разом із приладами червоної групи.

До зеленої групи належать:

Комп'ютер, ноутбук;

Планшет, мобільний телефон;

Телевізор;

Прилади освітлення;

Холодильник.

Цими приладами можна користуватися протягом дня – вони достатньо енергомісткі, щоб не перенавантажувати мережу. Проте, для власної економії, рекомендовано вимикати ці прилади, коли ними не користуєтеся.

Як економити електроенергію / Фото Unsplash

Що можна зробити для економії електрики

Щоб не допускати перенавантажень, можна:

Прати речі за найнижчої температури, щоб не залучати нагрівальні елементи машинки – вони також навантажують енергомережу. Гріти в електрочайнику води тільки на один раз – щоб прилад не використовував енергії більше, ніж потрібно для чашки чаю чи кави. Не залишати прилади у сплячому режимі – вони також використовують енергію, хоч і дещо менше. Вмикати обігрівачі або кондиціонери на ніч – так ви не будете перенавантажувати мережу та будете зігрітими. Не залишати бойлер увімкненим постійно – вмикайте прилад тільки тоді, коли потрібно прийняти душ чи помити посуд.

Як економити електроенергію / Фото Unsplash