Обычный утюг или электрочайник может оставить вас и ваших соседей без света – 24 канал выяснил, как правильно пользоваться домашними электроприборами, чтобы не допустить перегрузки сети.
Как прожить несколько дней без света: советы на случай отключения энергии
Уменьшайте энергонагрузку в час пик
Поврежденные обстрелами энергосистемы часто не справляются с нагрузкой, особенно в часы пик. Работники энергослужб, а также главы общин просят жителей городов и сел уменьшить потребление электричества с 7:00 до 11:00 утра и с 17:00 до 23:00.
Именно в эти часы украинцы больше всего используют электроприборы и нагружают сеть. Чем больше энергии используется в настоящее время, тем дольше и тяжелее проводятся ремонтные работы по восстановлению света.
Как правильно использовать электроприборы
Имеющиеся в каждом доме приборы можно разделить на 3 условные группы – красную (приборы этой группы имеют наибольшее энергопотребление), желтую (среднее энергопотребление) и зеленую (наименьшее использование энергии).
К красной группе относятся:
- Стиральная машина;
- Фен;
- Электрический чайник;
- Бойлер;
- Утюг;
- Кондиционер и отопитель;
- Электроплита, микроволновка, электродуховка, мультиварка.
Эти приборы не следует использовать в час пик, поскольку их мощность быстро перегружает энергосистему и может привести к отключению энергии. Кроме того, нельзя использовать несколько приборов из этой группы одновременно – пользуйтесь ими только поочередно, чтобы не повредить электросеть.
Как нужно пользоваться энергоемкими приборами / Инфографика 24 канала
К желтой группе относятся посудомоечная машина и тостер – эти приборы не следует включать вместе с красными приборами.
К зеленой группе относятся:
- Компьютер, ноутбук;
- Планшет, мобильный телефон;
- Телевизор;
- Приборы освещения;
- Холодильник.
Этими приборами можно пользоваться в течение дня – они достаточно энергоемкие, чтобы не перегружать сеть. Однако для собственной экономии рекомендуется выключать эти приборы, когда ими не пользуетесь.
Как экономить электроэнергию / Фото Unsplash
Что можно сделать для экономии электричества
Чтобы не допускать перегрузок, можно:
- Стирать вещи при самой низкой температуре, чтобы не привлекать нагревательные элементы машинки – они также нагружают энергосеть.
- Греть в электрочайнике воды только один раз – чтобы прибор не использовал энергии больше, чем нужно для чашки чая или кофе.
- Не оставлять приборы в спящем режиме – они также используют энергию, хотя и несколько меньше.
- Включать обогреватели или кондиционеры на ночь – так вы не будете перегружать сеть и согреть.
- Не оставляйте бойлер включенным постоянно – включайте прибор только тогда, когда нужно принять душ или помыть посуду.
Как экономить электроэнергию / Фото Unsplash