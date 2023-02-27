Їжа – не основне: ПЦУ та УГКЦ розповіли, як правильно постити і в чому мета Великого посту

Великий піст для православної та греко-католицької церкви триває з 27 лютого по 15 квітня. У цей час віряни дотримуються певних обмежень у їжі та стараються не вживати м'ясо, сир, яйця та молочні продукти.

Однак під час посту необхідно дбати й про духовне очищення. У коментарі 24 Каналу священники ПЦУ та УГКЦ розповіли про основне значення посту для вірян та пояснили, як правильно постити.

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Як правильно дотримуватися посту

У Великий піст християни наслідують Ісуса Христа, який, перебуваючи в пустелі, постив та молився протягом 40 днів. Тому для посту є важливим як тілесний, так і духовний аспекти.

Важливо розуміти, що піст полягає не лише в їжі. Оскільки якби піст означав лише обмеження в їжі, тоді, як каже святий Йоганн Дамаскин, були б святими корови, бо вони їдять тільки траву,

– пояснив Михайло Омелян.

Священник зазначив, що їжа під час посту – це не основна мета. Оскільки піст – це не дієта, а добровільне самообмеження людини на певний період від усього зайвого, що відвертає її та негативно впливає на неї. Задля духовного посту ми постимо і тілесно. Таким чином віряни вдосконалюються і душею і тілом. За словами священника, піст – це подорож, під час якої ми позбуваємося того, що нас віддаляє від Бога. У цей час ми очищаємо свої душі від гріхів.



Великий піст 2023 / Фото Pinterest

За словами отця УГКЦ Василя Руденка, піст – це не про відмови, а про те, щоб зробити якийсь якісний поступ у своєму житті: "У пості кожній людині потрібно робити якийсь поступ та якісно змінитися. Бо піст – це не про відмову, а про навернення. Про те, що людина повинна стати кращою. Вона має зрозуміти свої помилки та спробувати їх якимось чином виправити".

Крім того, отець зазначив, що від посту звільняються люди пенсійного віку, діти, а також хворі люди, які не можуть дозволити собі відмовлятися від якихось продуктів. Тому, як дотримуватися посту – вибір кожного особисто.

У Великий піст церква закликає дотримуватися посту всім. Звичайно, що кожен це повинен робити відповідно до своїх можливостей. Хтось відмовляється від певної їжі, а хтось – від поганих звичок: куріння чи алкоголю. Чітких приписів немає від чого людині треба відмовитися, адже кожен має визначитися сам,

– пояснив священник.



Як правильно постити: пояснення священника / Фото Pinterest

Нагадаємо, що не всім людям варто дотримуватися суворого посту. Адже вірянам, в яких є проблеми зі здоров'ям, небезпечно забороняти собі вживати м'ясо, рибу, яйця та молочні продукти.

Тому постити не обов'язково особам, які мають серйозні захворювання, вагітним та породіллям, дітям до 14 років, літнім людям, безхатькам, людям, які перебувають в далекій дорозі (понад 8 годин) та тим, хто важко та багато працює.