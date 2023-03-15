Кожний ювелірний виріб має свої особливості, про які варто пам'ятати під час його носіння. Тому 24 Канал пропонує розглянути основні способи догляду за найпопулярнішими видами прикрас.

Прості поради, як правильно доглядати за прикрасами

Срібло

Прикраси зі срібла можуть потемніти та покритися чорним нальотом. Причиною його появи може бути контакт з водою або сіркою.

Таким чином не можна зберігати прикраси у вологому місці та біля предметів, які мають у своєму складі частинки сірки.

Важливо! Коли купаєтесь у ванній обов'язково знімайте срібні прикраси.



Як доглядати за прикрасами зі срібла / Фото Canva

Золото

Золоті прикраси менш чутливі до вологи, ніж срібні. Однак їх також не варто одягати, коли ви йдете в лазню, займаєтеся спортом чи прибираєте в будинку. Потрібно уникати контакту золота з різними хімічними речовинами.

Крім того, з часом золото може втратити свій природний блиск. У такому разі прикраси варто промити мильним розчином та теплою водою. Для більшої ефективності можна додати декілька крапель нашатирного спирту. Крім того, існує спеціальний засіб, який відполіровує золото.



Як доглядати за золотими прикрасами / Фото Canva

Біжутерія

Прикраси, які зроблені не з дорогоцінних металів та каменів, потребують окремого догляду. Тому варто дотримуватися таких порад:

Не можна, щоб на прикраси потрапила вода та хімічні речовини. Не варто носити будь-які оздоби, коли ви миєте посуд, готуєте їжу чи прибираєте.

Уникайте потрапляння на прикраси парфумів та іншої косметики.

Знімайте біжутерію, коли лягаєте спати.

Зверніть увагу! Зберігайте кожен вид прикрас в окремих коробках чи мішечках.



Поради, як доглядати за біжутерією / Фото Canva