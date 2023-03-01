Квіти стоятимуть у вазі довго: 4 корисні поради, як доглядати за букетом

Весна – пора цвітіння природи навколо. Тому приємно, коли вдома також стоїть ваза з квітами. Однак не всі знають, як правильно доглядати за зірваними рослинами, щоб милуватися їхньою красою довше.

Часто саме через неправильний догляд, зірвані квіти швидко в'януть. Тому 24 Канал підготував корисні поради, як зберегти свіжість букета на довгий час.

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4 корисні поради, як доглядати за букетом квітів

Букет, як живі квіти у вазоні, потребує особливого догляду. Тому необхідно знати про те, як це робити правильно. Розглянемо найдієвіші методи.

Поставте букет у правильне місце

Те, на яке місце ви розмістите квіти, залежатиме їхня тривалість зберігання. Не рекомендується, ставити букети біля батарей чи в надто холодному приміщенні. Оскільки квіти дуже чутливі до різкої зміни температури.

Крім того, не можна, щоб на квіти потрапляли сонячні промені. Тому не варто ставити букет біля вікна.



Куди поставити букет квітів у кімнаті / Фото Canva

Звернуть увагу на розмір вази

Якщо вдало підібрати розмір вази, тоді квіти стоятимуть довго. Оскільки великий букет не можна ставити у малу посудину, де у воді перебуватимуть лише кінчики стебла квітів.

Підкреслимо, що воду у вазі потрібно міняти щодня. Вона має бути не холодна і не дуже гаряча, а кімнатної температури.



Як правильно обрати вазу для квітів / Фото Canva

Видаліть листя та зріжте стебла

Коли ви принесли додому букет квітів, варто одразу видалити листя на нижній частині стебла рослин. Оскільки листя буде забирати поживні речовини з квітки та швидко гнитиме.

Крім того, необхідно зрізати стебла. Це потрібно робити косим зрізом під кутом 45 градусів. Важливо, не пошкодити стебло квітки та робити відрізи обережно.



Обрізайте стебла квітам, щоб вони довше стояли / Фото Canva

Використовуйте живильний розчин

Квіти в букеті є зрізаними рослинами, тому їм потрібне додаткове живлення із корисних вітамінів та мінералів. Для цього можна придбати у квітковому магазині спеціальні розчини, які підтримуватимуть гарний стан квітів надовше.



Поради, як правильно доглядати за квітами в букеті / Фото Canva