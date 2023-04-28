Жуйка прилипла до одягу: 6 ефективних засобів, які допоможуть у цій ситуації

У кожної людини може трапитися ситуація, коли жуйка прилипла до одягу. Неприємний випадок, бо не завжди її можна легко позбутися. Тож треба знати способи, як видалити жуйку з тканини просто та без зусиль.

Якщо до вашого одягу приклеїлась жуйка, не треба панікувати. Це псує настрій, але є способи, як розв'язати цю проблему. Як видалити жуйку з тканини – розкаже 24 Канал.

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Як видалити жуйку з тканини

Перший та дуже простий спосіб – заморожування речі. Треба покласти предмет з жуйкою в морозильник на кілька годин. Жуйка стане твердою та легше буде відділятися від тканини. Пізніше прибрати жуйку можна буде ножем чи іншим гострим предметом.

Інший спосіб – це обробка речі льодом. У такому випадку жуйку можна заморозити за допомогою шматочка льоду. Кладемо багато льоду до поліетиленового пакета та ставимо одяг із жуйкою всередину. Тримаємо, поки жуйка не затвердіє. Тоді знімаємо її руками або жорсткою щіткою.



Забираємо жуйку льодом / Фото Vseznayko

Розчин мильної води. Треба змочити тканину в такій суміші, а потім забрати жуйку за допомогою ножа або гострого предмету.

Оцет. Змочіть річ в розчині оцту та води у пропорції 1:2. Варто трошки зачекати й потім жуйка дуже легко відклеїться від нашого одягу.



Видаляємо жуйку оцтом / Фото Kirpi4ik

Праска. Цей спосіб є дуже простим і не потребує багато зусиль. Ставимо на предмет із жуйкою серветку чи марлю, а зверху проводимо гарячою праскою. Жуйка залишиться на серветці чи марлі.



Позбуваємось жуйки праскою / Фото Ideas-Center

Фен. За допомогою цього приладу ви зможете розігріти гумку, яка прилипла до тканини. І вже після того зможете легко її позбутися з одягу.