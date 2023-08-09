Таргани стають частою проблемою не лише в гуртожитках, але й квартирах та будинках. 24 Канал розповість про дієві методи, як вивести комах зі свого помешкання.

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З проблемою найлегше боротися, як тільки ви помітили перших комах або "симптоми" їхньої присутності. На кухні виникає характерний запах, на поверхнях з'являються темні точки, а також оотеки – кладки яєць тарганів (вони невеликі, овальної форми).

Подбайте про чистоту у квартирі чи саме тому приміщенні, де завелися комахи. Найчастіше – це кухня. Прибирайте там частіше, не залишайте продукти на поверхнях та виносьте сміття. Зверніть увагу на щілини та темні закутки – там може бути ціла "колонія" тарганів.

Народні методи проти тарганів

Борна кислота . Її можна дешево придбати у порошковому вигляді в аптеці. Відваріть картоплю або яєчні жовтки та зробіть пюре з цих продуктів. Змішайте його з борною кислотою у пропорції 1:1. З цієї суміші зробіть кульки та покладіть у місцях, легкодоступних для комах. Кислота потрапляє в організм та вбиває комаху. Кульки можна залишати й задля профілактики.

. Її можна дешево придбати у порошковому вигляді в аптеці. Відваріть картоплю або яєчні жовтки та зробіть пюре з цих продуктів. Змішайте його з борною кислотою у пропорції 1:1. З цієї суміші зробіть кульки та покладіть у місцях, легкодоступних для комах. Кислота потрапляє в організм та вбиває комаху. Кульки можна залишати й задля профілактики. Пастки-липучки . Візьміть клейкий папір або звичайний папір чи картон та обклейте його липкою стрічкою. Сконструюйте хатинку-пастку, а всередині покладіть трохи цукру. Такі пастки можна розставити по території помешкання у потрібній кількості.

. Візьміть клейкий папір або звичайний папір чи картон та обклейте його липкою стрічкою. Сконструюйте хатинку-пастку, а всередині покладіть трохи цукру. Такі пастки можна розставити по території помешкання у потрібній кількості. Нашатирний спирт. Спиртом, розведеним у воді, можна обробити чисті поверхні та підлогу. Це відлякає комах.

Інші способи, як позбутися тарганів

Зараз є чимало інших хімічних засобів, якими також можна скористатися у боротьбі з комахами. Наприклад, це:

аерозолі,

гелі проти тарганів,

пастки у вигляді липких стрічок та інші,

олівці,

порошкові засоби.

Зверніть увагу! Якщо ситуація стає критичною та жодні методи не допомагають, зверніться до дезінфекційної служби.