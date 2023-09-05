Слимаки будуть повзти геть з вашого городу: 7 результативних засобів

Слимаки є досить шкідливими, хоча на перший погляд, так не здається. Вони переважно селяться у верхніх шарах землі та їдять коріння рослин.

Аби слимаки не приходили на вашу територію, потрібно займатися профілактикою. На допомогу прийдуть різні народні способи та засоби. Як позбутися слимаків, щоб більше не турбували – розповість 24 Канал.

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Як знищити слимаків на ділянці

Цей спосіб допомагає ефективно боротися зі слимаками. Візьміть 1 склянку кефіру та обмастіть ним дошку. Тоді обробленим боком ставимо вниз на цеглини чи камені. Конструкцію встановлюють біля рослин, які найчастіше вражає шкідник.



Кефір / Фото Goodfood.ua

Хорошою приманкою для слимаків є настій з дріжджів. Беремо пів чайної ложки дріжджів, 1 чайну ложку цукру та 1 ложку борошна. Усе вимішуємо до однорідного стану в посудині з пластику та вкопуємо з нею в землю, але неглибоко.



Дріжджі / Фото Prosto Way

Приваблюють шкідників також шкірки грейпфрута або дині. Тож якщо ви поласували фруктами, не поспішайте викидати шкірки. Покладіть їх на грядку та зачекайте кілька днів. Тоді зможете позбирати багато равликів.



Шкірка грейпфрута / Фото з ютубу

Спробуймо подолати шкідників гірчичним порошком. 50 грамів речовини розбавляємо у 300 мілілітрах води. Хай так настоюється. Тоді вносимо ще 500 мілілітрів води та обробляємо грядку.



Гірчичний порошок / Фото "Харчовик"

Так само дієвим буде настій часнику. Треба подрібнити кілька зубчиків та залити водою. Обробляти варто рано-вранці, бо зазвичай вони накопичуються у вологих місцях.



Зубці часнику / Фото Zemliak

Є ще один спосіб, як розв'язати цю проблему. Слід посипати грядки вапном ввечері або вночі, коли слимаки починають шукати їжу. Вистачить 15-20 грамів вапна на 1 квадратний метр. Але щоб знищити шкідника, повинен відбутися прямий контакт равлика з речовиною. Тому метод використовують у теплу та суху погоду, бо в мокру не подіє.



Вапно / Фото "Ковалент"

Простий метод – посадити між рядами часнику певні специфічні рослини, які лякають слимаків, та й загалом різних шкідників. Йдеться про часник, цибулю, розмарин або щавель. Від цього запаху вони будуть повзти далеко і надовго.