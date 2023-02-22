Секрети чистоти та свіжості вдома: 5 ефективних способів позбуття пилу

Кожному приємно знаходитися у чистому домі, де немає пилу. Багатьом здається, що пил у квартирі буде завжди, навіть якщо щодня проводити вологе прибирання. Насправді просто потрібно знати всього деякі хитрощі, завдяки яким житло завжди буде сяяти чистотою. Як позбутися від пилу у квартирі надовго – читайте далі у матеріалі.

Пил з'являється сама по собі, незалежно від того живе людина в будинку чи ні. Той пил, який утворюється в будинку, – це відмерлі частинки волосся та шкіри, фрагменти паперових волокон, меблів, тканини, чи шерсті домашніх вихованців. Ми знайшли декілька методів, які допоможуть справлятися з пилом простіше, швидше і краще, зазначає 24 Канал.

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Робіть вологе прибирання

Чим частіше ви робите вологе прибирання, тим менше пилу буде у вашій квартирі. Особливо це актуально для людей, які страждають на астму чи алергію, адже їм необхідне свіже повітря. Ідеальним помічником в процесі прибирання буде суха та волога ганчірка. Сухою ви приберете верхній шар пилу, а мокрою знищите залишки.

Використовуйте зволожувачі повітря

Для вільного дихання вдома можна придбати зволожувач повітря. Він очищає повітря, перешкоджає виникненню покладів пилу і швидко підвищує вологість. Особливо це актуально в опалювальний період, коли повітря стає "важким".

Як позбутися пилу вдома – хороші поради / Фото Canva

Домашні рослини

Кімнатні рослини є хорошою альтернативою зволожувача повітря. Однак ці "легені будинку" треба регулярно споліскувати водою й позбавляти від частин пилу, тоді квіти краще будуть справлятися з функцією своєрідного фільтра для повітря.

Прибирання зверху вниз

Щоби пил з одних поверхонь не потрапляв на інші, протирати його варту зверху вниз. Тоді ваше прибирання відніме менше сил та часу. Наприклад, спершу протираємо вентилятор, поверхні шаф, верхні частини дверного плінтуса, а потім переходимо до тумбочок.

Не економте на побутовій техніці

Якщо маєте можливість обрати хороший пилосос, то краще купуйте модель з водяним фільтром – такі екземпляри краще збирають пил. Також вони добре очищають повітря і дарують відчуття свіжості у квартирі. У деяких пилососах є навіть вбудовані швабри, за допомогою якої прибирати дім можна значно швидше.