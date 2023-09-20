Перестануть смердіти: 7 способів, як позбутися неприємного запаху у взутті

Неприємний запах у взутті виникає в різні пори року. І це завжди створює дискомфорт. Тому треба швидше його позбавлятися.

Неприємний запах у взутті пов'язаний з бактеріями, які розмножуються всередині через вологу. Адже наші ноги мають здатність потіти. Як розв'язати цю проблему – розповість 24 Канал.

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Як усунути неприємний запах у взутті

Проста та елементарна порада – не залишати шкарпетки всередині взуття, бо через це накопичуються бактерії. Кожного дня цю деталь гардероба треба прати та змінювати.

Придбайте собі додаткові устілки, виготовлені з натуральних матеріалів. Щодня їх треба витягувати з взуття, обробляти, сушити та ставити інші.

Допоможе позбутися смороду харчова сода. Її треба просто насипати всередину взуття та залишити на ніч. Зранку рештки речовини висипаємо чи стягуємо пилотягом. Також можна помістити харчову соду в мішечок з тканини та покласти всередину взуття. Хай так постоїть певний час.



Харчова сода / Фото "Гастроном"

Є один метод, доволі несподіваний, але він працює. Покладіть пару в тканину або пакет та розмістіть в морозилці на 12 годин. Низькі температури вб'ють усі наявні бактерії.

Цей простий засіб є точно вдома у кожного. Йдеться про чайні пакетики. Вони містять природні властивості, які усувають поганий запах. Запхайте кілька пакетиків чаю у взуття та залиште на кілька годин.



Пакетики чаю / Фото "Покупон"

Врятує від смороду активоване вугілля. Воно здатне затримувати бактерії, тож взуття залишатиметься свіжішим довший час. Запхайте кілька таблеток вугілля в мішечок з тканини та розмістіть його у парі. Нехай так певний час постоїть.



Вугілля / Фото "Медичний часопис"

Ефективно допомагає вбити бактерії спирт або перекис водню. Просто занурте тканину чи серветку в розчини та ретельно протріть пару взуття зсередини. Нехай добре висохне.