Як позбутися неприємних запахів у ванній: кілька хитрощів свіжості

У вологих приміщенням, в тому числі і ванній кімнаті, накопичується багато запахів. Щоб вивести їх та не прикривати носа кожен раз, коли заходите до санвузла, варто дотримуватися простих правил.

24 канал зібрав кілька порад, як зберігати свіжість у ванній та душовій кабінці.

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Освіжувач повітря

Щоб позбутися стихійних запахів, можна використовувати різні освіжувачі для повітря.

Освіжувачі повітря дуже практичні, особливо якщо запах сильний. Однак вони не є найздоровішим способом усунення неприємних запахів у ванній кімнаті.

Як альтернативу освіжувачам повітря спробуйте гелевий засіб для усунення запаху , який не розливатиметься та не створюватиме проблем із розпиленням аерозолю для чутливого носа.

Як позбутися запахів у ванні / Фото iStock

Провітрюйте приміщення

Через застій повітря у ванній можуть утворюватися неприємні запахи затхлості та сирості.

Щоб такі аромати вас не турбували, достатньо регулярно провітрювати ванну та забезпечити хорошу циркуляцію повітря у санвузлі – якщо вікна у ванній немає, треба забезпечити хорошу витяжку та вентиляцію.

Тримайте рушники чистими та сухими

Коли рушники висихають недостатньо швидко, вони можуть раптово почати пахнути затхлістю через швидких розвиток бактерій та грибків. І якщо ви тривалий час не прали рушники, це може прискорити утворення неприємних запахів.

Розвішуйте рушники з хорошим потоком повітря — після кожного використання та періть їх принаймні раз на тиждень. Використовуйте відбілювач або гарячу воду, щоб убити будь-які мікроби, які потрапили на тканину.

Як позбутися запахів у ванні / Фото Unsplash

Запаліть свічки

Тепло і дим від свічки можуть допомогти нейтралізувати запахи у ванній. І всупереч поширеній думці, свічки без запаху можуть працювати так само добре, як і ароматичні.

Свічки можна легко розмістити як невеликі елементи декору десь у ванній кімнаті. Майте під рукою запальничку або сірники, щоб ви могли запалити свічку, коли захочете. Але ніколи не залишайте свічку без нагляду. Потушіть її перед тим, як вийти з ванної.

Як позбутися запахів у ванні / Фото Unsplash

Регулярно мийте санвузол

Іноді неприємні запахи просто означають, що ваша ванна кімната вимагає прибирання. Сміття, яке накопичується у ванні чи душі, плями в унітазі, брудна раковина та кірка на стільниці можуть спричинити неприємний запах, якщо їх не чистити регулярно.

Прибирайте ванну принаймні раз на тиждень, а більш ретельне прибирання проводьте раз на місяць.

Як позбутися запахів у ванні / Фото Unsplash