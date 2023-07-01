Це вб'є колорадського жука: спосіб, який дає моментальний ефект

Дехто з дачників стверджує, що без хімії подолати колорадського жука неможливо. Вони не вірять в дію народних засобів. Спробуємо змінити їхню думку.

Небезпека колорадського жука в тому, що він знищує урожай перцю, помідорів, картоплі. Яким дієвим народним засобом його позбутися назавжди – розкаже 24 Канал.

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Гірчичний порошок від колорадського жука

Гірчичний порошок – відмінний спосіб боротися з колорадським жуком на саджанцях. Для приготування візьміть 200 грамів гірчичного порошку та розведіть його у 10 літрах гарячої води. Нехай бродить 2-3 години.



Гірчичний порошок / Фото "М'ясна індустрія"

Згодом процідіть суміш через марлю, внесіть 5 столових ложок 9% оцту та 50 грамів натертого господарського мила. Це необхідно, щоб розчин затримався на листі.



Оцет / Фото Harchi.info

Таким настоєм можна обробляти не тільки картоплю, а ще й помідори та баклажани. Буде достатньо 1 раз на тиждень. Якщо робити це двічі на тиждень, можна подолати й інших небажаних комах.

Рекомендується проводити процедури за таких поєднань:

100 грамів сухої гірчиці на 10 літрів води + 100 мілілітрів 9% оцту;

100 грамів сухої гірчиці на 1 літр води + господарське мило.



Господарське мило / Фото Janvi.com

Обприскувати насадження таким засобом буде ефективно лише тоді, коли шкідників – невелика кількість, а ще – для профілактики.