5 простих методів, як знищити бур'яни на городі
Кожен городник чи садівник мріє про те, щоб бур'яни припинили рости на його ділянці. Адже видалення зайвої рослинності займає купу часу та нервів.
Бур'яни погані тим, що витягують поживні речовини з ґрунту. Відповідно це зменшує ймовірність великого урожаю. Якщо ви не хочете вбивати їх хімією, можна спробувати народні методи, які підготував 24 Канал.
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Народні методи боротьби з бур'янами
Видаляти бур'яни вручну є ефективним методом, особливо, коли їх небагато. Викопайте їх разом з корінням, щоб запобігти подальшому росту.
Видалення бур'янів вручну / Фото "Професійне насіння"
Оцет блокує фотосинтез, і через це рослинність швидше гине. Знадобиться 1 літр оцту та трохи рідкого мила. Залийте все в одну посудину та обробляйте бур'яни на ділянці.
Щоб позбутися бур'янів, треба залити їх кип'ятком. Гаряча вода може вбити бур'яни, проте будьте уважні, щоб не пошкодити хороші рослини під час застосування.
Сіль – дієвий засіб для знищення бур'янів. Розподіліть її безпосередньо на листя бур'янів або змішайте з водою та обприскуйте рослини. Вона допоможе знищити бур'яни. Але обережно, щоб не попасти на здорові та бажані саджанці.
Проти бур'янів корисно використовувати аміачну селітру. Потрібно 1 кілограм речовини розвести у відрі води та обприскувати траву. Селітра добре знищує бур'ян, при цьому не псує ґрунт.