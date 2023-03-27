Може здатись, що видалення ковтунів це дуже довгий процес, якщо намагатись зробити це вручну. Існує кілька простих лайфхаків, які допоможуть реанімувати улюблену річ, навіть без механічного втручання спеціальними машинами, пише 24 Канал.

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Найчастіші причини утворення ковтунів

Особливість тканини: найбільш схильні до ковтунів матеріали з невеликим вмістом синтетики та повністю натуральні тканини.

Тертя тканини: ковтуни часто з'являються на рукавах чи плечах одягу.

Неправильний догляд: прання неякісними засобами або ж на занадто високих температурах.

Бритва

Це простий спосіб давно відомий, адже звичайний станок точно знайдеться в кожного. Так позбутись ковтунців можна з гладких і не надто ворсистих речей. Для цього треба лише легко натягнути тканину та обережно провести по ній бритвою як при голінні.

Зубна щітка

Такий варіант підійде для делікатніших тканин, адже щітка точно не здатна порізати тканину, як це може статись у випадку з необережним використанням бритви. М'якою зубною щіткою потрібно прочесати місце з ковтунами (вздовж волокон тканин).



Як позбутись ковтунів на одязі / Фото Canva



Скотч

Дуже липку стрічку потрібно наклеїти на пошкоджену тканину та різко відірвати. Повторити декілька разів при необхідності. Для жінок цей процес може бути схожий на депіляцію восковими стрічками. Цей спосіб дуже простий та ніяк не зашкодить усім видам тканин.

Губка для миття посуду

Жорсткою стороною нової губки круговими рухами протерти місце з ковтунами. Такий спосіб успішно бореться з маленькими пошкодженнями.

Наждачний папір

Своїм ефектом поєднує в собі роботу бритви та щітки. Варто обрати дрібнозернисту наждачку. Головне не перестаратись, делікатно проводити до помітного результату.

Порада. Після видалення ковтунів одяг варто замочити у теплій воді.