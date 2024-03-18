Основні правила, яких важливо дотримуватися під час Великого посту

Великий піст щороку припадає на різний період. Адже він залежить від дати Великодня. Однак, за традицією, завжди триває 48 днів.

У 2024 році він починається сьогодні, 18 березня, а закінчиться 4 травня, напередодні Воскресіння Господнього. За цей час люди повинні очистити душу й тіло, тому дотримуються декількох суворих правил, передає LifeStyle 24.

Важливо Великий піст починається вже завтра: які продукти заборонено їсти у цей період

Правила Великого посту

Під час Великого посту віряни готуються до Великодня. Найважливіше у цей період очиститися духовно, позбутися усіх поганих думок та залежностей. Тому зверніть більше уваги саме на молитву, а не на обмеження в їжі.

Протягом 48 днів потрібно проводити більше часу з рідними людьми, радіти, а не сумувати. Однак все повинно бути за правилами, адже забороняються вечірки, гучні гуляння та різноманітні розваги.

Також необхідно частіше ходити до церкви та молитися. Знайдіть у своєму насиченому графіку декілька хвилин на день на спілкування з Богом. Наприклад, можете менше часу проводити у соціальних мережах.

Що потрібно робити під час Великого посту / Фото Canva

Не забувайте сповідатися. Адже потрібно позбутися усіх гріхів. Не варто, аби у душі панувало зло. Однак важливо щиро просити вибачення за свої погані вчинки. Крім того, необхідно простягати руку допомоги тим, хто її потребує. Зараз Україна переживає важкі часи, кожної домівки торкнулася війна, тому багато людей хочуть відчувати підтримку. Не залишайте їх наодинці з такими складними випробуваннями, покажімо свою єдність знову.

Великий піст також має певні обмеження в їжі. Зокрема, люди відмовляються від м'ясних, молочних та жирних продуктів, алкоголю, солодощів, риби.

У понеділок, середу та п'ятницю дозволяється вживати овочі, фрукти, хліб, воду або компот; у вівторок та четвер – гарячу їжу без олії.

Нічого не їдять у перший день посту (Чистий понеділок) та останню п'ятницю напередодні Великодня. У першу п'ятницю Великого посту потрібно харчуватися вареною пшеницею з медом або цукром. Рибу можна додавати у раціон на Благовіщення та Вербну неділю.