Як посадити дерево так, щоб воно прижилось: 5 порад, які точно допоможуть

Посадити дерево – корисна справа, хоч і нелегка, оскільки треба врахувати особливості дерева, обрати місце для посадки, дізнатися, як правильно підживлювати. Тому в цьому процесі важлива підготовка.

Часто кажуть, що дерева – це легені планети, адже вони очищають довкілля від шкідників і збагачують корисними речовинами. Це позитивно впливає на нашу екологію. А от як правильно посадити дерево, щоб воно прижилось, читайте далі.

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Коли садити

Садити дерева можна як навесні, так і восени. Навесні краще це робити до розпускання бруньок. Тобто, це квітень, а якщо весна холодна, то початок травня. Восени процес треба завершити за 15 днів до перших холодів.

Садіння навесні має свої переваги. Можна не боятися холодів, оскільки температура з кожним днем буде підійматися.

Де садити

Обирайте добре освітлені ділянки. Найкраще підійдуть ті, де немає великих ям чи западин. Тому що в таких місцях накопичується тала й дощова вода. А ще можливі ґрунтові води можуть надходити до родючого шару, спричиняючи загибель рослин.



Як посадити дерево, щоб воно прижилося / Фото Pexels

Хорошим варіантом буде, якщо ділянку від вітрів і протягів з північного боку захищатиме стіна будинку, сараю чи паркан.

Який ґрунт підійде

Більшість дерев будуть добре рости лише на поживному пухкому ґрунті – чорноземі або суглинку. Піщані або глинисті краще не використовувати. Землю треба заздалегідь підготувати. Зокрема, у суглинок треба додати торф, річковий пісок або лушпиння гречаної крупи. Це покращить її гігроскопічність. Піщаний ґрунт можна ущільнити глиною.

Кислотно-лужний показник ґрунту повинен бути від 6 до 7pH. Якщо він надто низький або високий, дерево не зможе вирости.

Показник pH можна перевірити за допомогою звичайного лакмусового папірця. Для цього наливаємо склянку води, розчиняємо в ній грудку землі з ділянки й кладемо туди паперову смужку. Колір, у який вона забарвиться, треба порівняти зі шкалою, яка продається разом з смужками, й визначаємо рівень рН землі.

Живлення ґрунту

Для повноцінного росту дерев, землю треба підживити ще до садіння. Добрива вносять переважно під осіннє перекопування землі. Його розподіляють так: перепрілий гній або перегній (з розрахунку 4–5 кілограмів на 1 м2), деревний попіл (250–300 г на 1 м2) і нітроамофоска (1 столова ложка на 1 м2).

Під час підготовки ділянки обов'язково треба позбавитись всіх бур'янів, зокрема кореневища пирію, оскільки він витягує з ґрунту всю поживу. Після того, як рослини підростуть, бур'яни не будуть для них перешкодою. Навпаки, задерніння між деревами захищатиме землю у спеку від пересихання.

Мульчування

Для процесу мульчування найкраще підійде перегній. Під час саджання дерев восени він захистить землю від випаровування і не допустить підмерзання кореневої системи. Шар перегною стане для рослин додатковою поживою, допоможе запобігти утворенню твердої ґрунтової кірки, появи бур'янів і перегріву. Коли поливаєте дерево, мульчу можна не прибирати, вона пропускатиме воду вглиб.

Автор: Вікторія Козар