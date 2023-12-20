Як часто треба поливати ялинку, яку купили в горщику

Для того, щоб зберегти природу та не купувати зрубану ялинку, люди надають перевагу деревцю в горщику. Це дуже зручний варіант.

Перевага ялинки в горщику в тому, що її можна пересадити в землю вже навесні. Тобто, не потрібно викидати її на смітник. Таким чином, ви продовжуєте життя дереву. Зібрали кілька порад, як поливати ялинку в горщику.

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Догляд за ялинкою в горщику

Щоб ялинка довго стояла та радувала вас, дуже важливим моментом є вибір місця для неї. Там має бути достатньо прохолодно. Тобто, батареї та обігрівачі погано впливають на дерево й воно починає сипатися. Водночас треба поставити горщик так, щоб стояв неподалік вікна, при цьому, щоб сонячні промені не обпікали рослину.

Для тривалого збереження ялинки, у приміщенні має бути комфортна для неї температура. Для цього зверніть увагу на вологість повітря. Від сухості ялинка страждає та жовтіє. Обприскувати деревце в горщику радять хоча б 1 раз у день. Оптимальна кількість поливу – 1-2 рази у тиждень.

Фахівці рекомендують використовувати відстояну та м'яку воду, ідеально – кімнатної температури. Поливають ялинку в міру потреби, коли підсихає земля. Чи хоче дерево пити, зрозуміти дуже просто. Треба занурити палець вглиб на 3-4 сантиметри. Ґрунт має бути помірно вологим.

Під час зберігання в домі не варто підгодовувати ялинку. У цьому немає жодної потреби. Вона буде стояти добре й без добрив.

Пам'ятайте, що ялинка в горщику не може зберігатися в приміщенні дуже довго. Максимум – це 7-10 діб. Тоді вона не загине.