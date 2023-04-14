Будуть рости як на дріжджах: прості поради, як покращити ріст квітів з допомогою соди

Сода – дешевий засіб, який може стати чудовим рятівником для городників. Вона захищає рослини від шкідників і хвороб. Ще й до того, завдяки соді можна знизити кислотність землі і зупинити ріст бур'янів. Чим ще корисна сода, читайте далі.

Сода – це ефективний засіб, який допомагає садівникам боротися зі шкідниками, бур'янами та різними захворюваннями рослин. А також соду можна використовувати як добриво для квітів. Як це зробити – підкаже 24 Канал.

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Для чого підійде сода

Якщо ви хочете покращити догляд за квітами й рослинами, які ростуть на городі, сода стане гарним помічником.

Вам знадобиться сода, якщо ви хочете розв'язати проблему дезінфекції насіння, боротьби зі шкідниками, грибками та підгодівлі.

Сода допоможе боротися з бур'янами, знизити кислотність ґрунту. А ще покращить смакові якості плодів.

Вона не зашкодить комахам в саду чи на городі, які можна вважати корисними й не погіршить якість врожаю.

Добриво для квітів

Деякі способи добрив стимулюватимуть ріст і розвиток квітів так, що вони будуть пишно цвісти. Для цього потрібно взяти доступні засоби, такі як воду, соду і насіння льону. У посудину насипаємо 1 чайну ложку соди й 1 ложку насіння льону. Наливаємо 1 літр води й чекаємо, поки настоїться 2 години. Тоді суміш радять добре збити в блендері, процідити, збільшити обсяг до 3 літрів. Так можна поливати 1 раз в 30 днів.

Підгодівля знадобиться й кімнатним рослинам. Добриво з соди й льону збільшить кількість квітів, не дозволить листю сохнути й збільшить ріст коренів. Содовий розчин допоможе рослинам пережити пересадку, збільшить їхню стійкість й пришвидшить загоєння ран. Проте рекомендується не зловживати содою як добривом для рослин. Тому що дуже велика кількість соди може погано позначитись на росту та розвитку рослин.



Як підживити квіти содою / Фото Pixabay

Содою можна підживлювати й троянди. Необхідно розчинити 80 грамів соди у 10 літрах води й обробити ним кущі квітки. Таку процедуру можна робити лише ввечері. Треба повторити через 2-3 дні.