Переживе найхолоднішу зиму: як доглядати за шкіряним зимовим взуттям, щоб воно прослужило довше

Зимове взуття часто стикається з багатьма викликами стихії – вологою, снігом та брудом, які нищать шкіру та можуть зіпсувати вашу улюблену зимову пару взуття. Як правильно доглядати за шкіряним взуттям, щоб воно довго залишалося як нове – читайте в матеріалі.

Зимове взуття потребує особливого догляду, деталі якого з'ясував 24 канал. На що варто звернути увагу, щоб зимова пара прослужила довго – читайте далі.

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Очистка взуття від солі

Шкіряне взуття, як і тканинні аналоги, добре вбирає в себе вологу та сіль, яка розчиняється у воді. Для того, щоб на вулицях не було слизько, комунальники використовують сіль, яка може залишати білі плями на вашому взутті після висихання.

Щоб ваше шкіряне взуття не мало білих розводів та не потріскалося, треба регулярно очищувати його від солі та піску.

Для цього достатньо нанести розчин води та оцту на вашу зимову пару взуття. Наносити очисний розчин потрібно м'якою ганчіркою, не втираючи рідину в шкіру.

Як доглядати за зимовим шкіряним взуттям / Фото Unsplash

Не періть взуття в машинці

Літнє та міжсезонне взуття у деяких випадках можна прати у машинці – це легше та швидше. Проте шкіряне, а тим більше зимове шкіряне взуття прати механічно не можна.

Це зумовлено тим, що перепади температур в пралці можуть пошкодити поверхню шкіри, деформувати її та утворити тріщини.

Прати чи очищати шкіряне зимове взуття потрібно виключно вручну, не використовуючи агресивні мийні засоби та не застосовуючи дуже гарячу воду.

Як доглядати за зимовим шкіряним взуттям / Фото Unsplash

Зволожуйте шкіру на взутті

Як і ваша шкіра, шкіра на взутті може потріскатися чи висохнути на морозі. Щоб зарадити цьому, достатньо регулярно зволожувати її та не допускати пересушування на ваших чоботах.

Для того, щоб зволожити вашу пару взуття, підійдуть:

Спеціалізовані гелі та креми для догляду за шкірою;

Рослинні зволожувальні олії;

Вазелін;

Креми для рук на масляній основі.

Як доглядати за зимовим шкіряним взуттям / Фото Unsplash