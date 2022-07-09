Забруднення ванни відбуваються з двох причин – це наліт від жорсткої води та залишки мила та бруду внаслідок прийняття ванни. В обох варіантах наліт та розводи можуть в'їстися в стінки ванни та знищити натуральний блиск та білосніжність.

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Щоб не накопичувати на стінках мило, бруд та залишки води, варто протирати ванну щоразу після того, як нею скористалися. Це допоможе тримати стінки в чистоті та не змусить довго відмивати їх у разі забруднення.

Та якщо ситуація потребує термінового та повноцінного очищення ванни, на допомогу приходять ефективні засоби, які завжди є в домі.

Пральний порошок

Порошок не тільки добре справляється з пранням одягу, але може бути корисним і під час прибирання санвузла. Щоб очистити ванну завдяки цьому засобу, змішайте порошок та воду, щоб утворилася паста. Втріть у стінки ванни суміш та дайте висохнути. Після цього треба промити стінки.

Пральний порошок може очистити ванну / Фото Unsplash

Зверніть увагу! Для миття ванни таким методом підійде як звичайний порошок, так і відбілюючий.

Щоб підсилити очисний ефект, можна попередньо нанести нашатирний спирт на стінки та залишити на пів години. Після того треба обробити ванну відбілюючим порошком та промити водою через 5 хвилин.

Сода

За допомогою соди можна ефективно очистити ванну від нальоту та забруднень. Для цього візьміть соду, нанесіть її на вологі стінки ванни та залишіть на 3 – 5 годин. Після цього протріть ванну та промийте її проточною водою.

Щоб пришвидшити процес, соду можна змішати з тертим господарським милом 1 до 1, натерти стінки ванної та залишити на 1 годину. Піля цього ванну треба помити.

Оцет у поєднанні із содою може впоратися з багатьма забрудненнями / Фото Depositphotos

Оцет

За допомогою ватного диску чи ганчірки нанесіть на стінки столовий оцет та дайте йому постояти 15 хвилин. Проблемні ділянки можна обкласти серветками, які попередньо просочили оцтом. Після цього ретельно промийте ванну.

Для того, щоб видалити мильний наліт, треба змішати оцет та сіль у рівних пропорціях та нанести на забруднення. Суміш роз'їсть мильні залишки, і їх потім легко можна буде видалити серветкою чи водою.

Лимонна кислота

Для очищення ванни таким методом змішайте пачку лимонної кислоти в 0,5 літрі води та нанесіть на ванну. Через 30 хвилин змийте розчин зі стінок проточною водою.

Лимонна кислота очищує забруднення на стінках ванної / Фото Depositphotos

Спеціалізовані мийні засоби

За допомогою підручних засобів можна відчистити ванну від нальоту та бруду, проте це займе багато часу. Тож якщо ви хочете швидко та ефективно відмити ванну, для цього краще підійде побутова хімія. Спеціалізовані гелі та креми для ванн не мають містити абразивних частинок – твердих домішків, які швидко відчищають наліт та вапно, проте можуть пошкодити емальовану поверхню ванни.

Щоб не зіпсувати білосніжну поверхню ванни, використовуйте лише мийні засоби, які створені спеціально для миття емальованих поверхонь та не пошкодять ванну.

Мийні засоби для ванн легко впораються із забрудненнями / Фото Unsplash

Заходи безпеки

Через їдкість деяких хімічних засобів треба дотримуватися кількох простих правил: