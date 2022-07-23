Як легко позбутися цвілі на стінах: дієві методи

Коли у квартирі підвищена вологість та не відбувається регулярне прибирання, на стінах та біля вікон може утворитися цвіль. Що можна застосувати, щоб прибрати небезпечне утворення, які засоби підійдуть - читайте у матеріалі.

Щоб позбутися грибка та цвілі, які утворилися на поверхнях в квартирі, можна використати як спеціалізовані мийні засоби, та і народні методи, які не поступаються ефективністю.

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Перекис водню

Перекис водню можна використати у боротьбі з чорною цвіллю на стінах.

Перекис водню може знебарвлювати деякі поверхні, тож на кольорових шпалерах та стінах треба бути максимально обережними при очищенні. Спершу спробуйте нанести перекис на невидиму частину стіни та протестуйте на знебарвлення.

Для того, щоб очистити поверхню від цвілі, достатньо протерти перекисом водню забруднену ділянку. Таку процедуру треба проводити через кожен тиждень.

Відбілювач

Відбілювачі для білизни, чи "Білизна" підходить для очищення білих та гладких поверхонь, а також стін, які не мають пористих чи рельєфних деталей.

Як очистити стіни від цвілі / Фото Unsplash

Для того, щоб очистити стіни таким методом, треба:

Розвести відбілювальний засіб або "Білизну" і воду у пропорції 1 до 10.

Налити суміш у пульверизатор.

Нанести розчин з пульверизатора на проблемну ділянку та дати постояти приблизно годину.

Промити стіни водою.

Обов'язково відкривайте вікна та працюйте у респіраторі.

Оцет

Як і перекис, столовий оцет можна наносити на стіни у чистому вигляді за допомогою пульверизатора чи ганчірки. За годину після нанесення треба ретельно промити стіни водою та провітрити кімнату.

Як очистити стіни від цвілі / Фото Unsplash

Повторювати процедуру очищення столовим оцтом треба раз на 1 тиждень.

Сода

Харчову соду можна використовувати на будь-яких поверхнях та текстурах. Вона дієво очищує стіни від цвілі та не має неприємного запаху.

Як очистити стіни від цвілі / Фото Getty Images

Для очищення содою потрібно: