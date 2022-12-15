Штучні ялинки – дуже практичні та екологічні, проте, як і всі інші речі, вбирають в себе багато пилу, пише 24 канал.

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Щоб почистити від пилу штучну ялинку, можна застосувати 3 простих методи.

Вологе очищення штучної ялинки

Припалі пилом гілки можна почистити методом вологого прибирання – це не тільки забере забруднення, але і освіжить вигляд ялинки, допомагаючи розправити прим'яті гілочки.

Для того, щоб почистити штучні ялинку таким методом, потрібно:

Набрати у місткість теплу воду та розвести в ній невелику кількість рідкого мила чи мийного засобу;

Взяти м'яку ганчірку та вмочити її в розчин;

Обережно протерти кожну гілку на штучній ялинці, включно з пластиковою основою та ніжками;

Налийте свіжу воду без додавання мила та повторно протріть гілки, щоб забрати мильний наліт.

Після цього треба розправити гілки та залишити ялинку висохнути – одразу прикрашати мокрі гілки не рекомендується.

Як почистити штучну ялинку від пилу / Фото The Spruse

Очищення штучної ялинки пилотягом

Звичайний пилотяг може зарадити, якщо вам не терпиться прикрашати ялинку і не хочеться чекати її висихання. Достатньо взяти насадку для меблів чи іншу невелику насадку та пройтися пилотягом по кожній гілочці, не оминаючи основи.

Для такого очищення ідеально підійдуть портативні, ручні пилотяги чи ж автомобільні вакууми, які не дозволять вашим рукам втомитися під час прибирання та не пошкодять гілля ялинки.

Як почистити штучну ялинку від пилу / Фото The Spruse

Очищення ялинки за допомогою спрею

На випадок, якщо ви не готові довго чекати, можна скористатися спеціальним протипиловим спреєм. Цей засіб можна купити в спеціалізованому чи побутовому магазині.

Щоб очистити штучну ялинку таким чином, просто нанесіть по її периметру спрей та залиште на 10 – 15 хвилин.

Як почистити штучну ялинку від пилу / Фото Unsplash

Зверніть увагу! В ідеалі робити таке очищення треба на свіжому повітрі, тож ялинку краще винести на вулицю. В крайньому разі, якщо ви не можете винести ялинку, відкрийте всі вікна у приміщенні та забезпечте циркуляцію повітря.