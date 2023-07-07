Жир відлетить від решітки гриль, якщо використаєте ці засоби
Літо є порою барбек'ю – приготування їжі на тліючому вогні. А хто ж не любить смажити соковите м'яско на природі? Але от чистити потім гриль – це не дуже захопливе заняття.
Залишки їжі та бруд дуже швидко застигають на решітках, і потім дуже важко цього позбутися. Навіть дорога хімія не завжди може з цим впоратись. Спробуймо відчистити гриль домашніми засобами, які підготував 24 Канал.
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Як відмити гриль народними методами
Хороший спосіб відчистити гриль від жиру – харчова плівка + будь-який мийний засіб. ЇЇ слід розстелити на зручну поверхню та полити мильним розчином. І тоді загорнути решітку в плівку та залиште на день. Далі – чистимо у звичний нам спосіб.
Харчова плівка / Фото "Винахідник і раціоналізатор"
Оцет прекрасно впорається з будь-яким жиром чи брудом. А ще – він дієво забирає всі запахи. Речовин треба розмішати з водою у співвідношенні 1:1. Після цього переливаємо в розпилювач та чистимо брудні місця.
Несподіваний метод – кока-кола. Покладіть решітки у пакет, вилийте туди трохи коли та почекайте 20 хвилин. Можна навіть ще довше, відштовхуйтесь від того, наскільки легко відмивається жир.
Кока-кола / Фото Shashlik.com.ua
Не поспішайте виливати залишки кави у раковину, після того, як випили її. Вона знадобиться вам для ефективної чистки інструментів для барбекю. Залийте 2-3 ложки в гарячу воду, після чого протирайте брудні засоби. Можете навіть залишити пакет з решітками в кавовій гущі на кілька годин.
Аміак – сильна та неприємна речовина з різким запахом. Залийте 2-3 баночки в пакет з решітками, попередньо випустивши із нього повітря. Потрусіть, щоб речовина була на всіх інструментах. Хай стоїть 5-6 годин, а потім – мийте, як зазвичай.
Якщо після посиденьок у вас є ще трохи пива, його можна використати при чищенні решіток. Просто вмокніть дротяну щітку в напій та починайте чистити. Оптимально це робити, коли вони – теплі.