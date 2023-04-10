Як почистити кухонні шафи: 5 дієвих і безпечних засобів, які точно є вдома

Кухня – це місце, на якому кожного дня готується їжа. Тому не дивно, що вона постійно забруднюється і потребує чистки. Втім, агресивна хімія може знищити кухонний гарнітур, тому важливо знати, як правильно це робити.

Жир, пил, бруд, павутиння, засохлі плями від їжі – і це ще не весь список того, що може накопичуватися на кухонних фасадах. Як швидко позбавитися небажаного бруду за допомогою домашніх засобів, підкаже 24 Канал.

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Як почистити кухонний гарнітур

Гірчичний порошок . За допомогою гірчиці можна добре очистити фасади від жирного нальоту. Для цього потрібно посипати фасад гірчичним порошком, трохи зачекати й тоді чистити. Потім змиваємо розчин і маємо чисті поверхні.

. За допомогою гірчиці можна добре очистити фасади від жирного нальоту. Для цього потрібно посипати фасад гірчичним порошком, трохи зачекати й тоді чистити. Потім змиваємо розчин і маємо чисті поверхні. Господарське мило . Треба добре намилити губку господарським милом, потерти поверхні й залишити на 20 хвилин. Після цього гарно промити й витерти паперовим рушником. Зверху можна закріпити результат поліролем.

. Треба добре намилити губку господарським милом, потерти поверхні й залишити на 20 хвилин. Після цього гарно промити й витерти паперовим рушником. Зверху можна закріпити результат поліролем. Лимонна кислота . Для цього необхідно розвести 1 чайну ложку кислоти в 0,5 літра води. Треба розмішати до повного розчинення. Тоді наносимо на брудний фасад губкою, а за пів години змиваємо і витираємо насухо.

. Для цього необхідно розвести 1 чайну ложку кислоти в 0,5 літра води. Треба розмішати до повного розчинення. Тоді наносимо на брудний фасад губкою, а за пів години змиваємо і витираємо насухо. Сода з олією . Треба розмішати соду з олією у рівних пропорціях, нанести на поверхню і почекати до 20 хвилин. А потім губкою потрібно забрати грудочки жиру. У разі потреби, процедуру можна повторювати.

. Треба розмішати соду з олією у рівних пропорціях, нанести на поверхню і почекати до 20 хвилин. А потім губкою потрібно забрати грудочки жиру. У разі потреби, процедуру можна повторювати. Розпушувач тіста. Його потрібно розмішати з водою до стану каші. Потім наносимо на плями й залишаємо на 30 хвилин. Сода добре розчиняє жир.

Корисні поради

Для того, щоб не стало погано від різних засобів, приміщення під час прибирання треба обов'язково провітрювати.



Як відмити кухонний фасад / Фото Pexels

Скляні або лакові поверхні заборонено чистити порошком, бо він дряпає їх.

Під час чистки кухонних фасадів, треба одягати рукавички й наносити засоби тільки губкою або ганчіркою.

Можна одягати на ніс марлеву пов'язку, щоб захистити себе від небажаних запахів.