Почистіть цим гребінець і волосся жирнітиме менше: вивірені методи та засоби

Ми розчісуємо волосся щодня, буває, по кілька разів. Відповідно на ньому накопичується волосся, бруд та пил. Варто знати, як почистити гребінець швидко і легко.

Для того, щоб волосся було чистим і доглянутим, треба слідкувати за чистотою гребінця. Адже там залишається багато шкірного сала, частинок шкіри та інших забруднень. 24 Канал підкаже, як почистити гребінець вдома без надмірних зусиль.

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Як почистити різні види гребінців

Металевий. Чистка металевих гребінців має деякі нюанси. Зокрема, його не радять довго тримати у воді, бо може з'явитись корозія. Спробуйте забрати волосся руками, якщо не виходить, то використайте зубочистку. Можна дістати волосся іншим гребінцем із довгими зубчиками.



Металевий гребінець / Фото Decathlon Ukraine

Найкраще для миття такої щітки підійде шампунь з водою. Або трохи змочіть та чистьте його зубною щіткою та содою. Потім добре промийте гребінець водою та витріть насухо.

Дерев'яний. Натуральні щітки добре впливають на стан шкіри голови. Хоча за ними потрібен більш ретельний догляд.



Дерев'яна щітка / Фото Joom

Мийте щітку таким чином, щоб не занурювати її повністю у воду. Беріть невелику кількість води. Після миття натуральне дерево треба добре висушити.

Круглий гребінець не так просто чистити, бо через форму на нього заплутується велика кількість волосся та дістатися до бруду непросто. Спробуйте витягти його ножицями, спицями або іншим гострим предметом.



Кругла щітка / Фото Joom

Для чистки підійде розчин нашатирного спирту та шампуню в однакових пропорціях. Занурте щітку всередину мінімум на годину. Після цього ретельно вимийте гребінець під проточною водою.

Масажна щітка. Ефективним способом очищення буде сода та оцет. Вони допоможуть позбутись старих забруднень.



Масажна щітка / Фото ProCare

Спершу варто позбутись волосків, які залишились там під час розчісування. Для розчину беремо 1 ложку соди, 2 ложки оцту та кілька літрів води. Кладемо туди гребінець на 10-15 хвилин. Якщо там є якісь залишки, можна почистити зубною щіткою. Промиваємо щітку у проточній воді та залишаємо сохнути на чистий рушник.